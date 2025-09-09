GlocalMe stellt auf der IFA 2025 preisgekrönte innovative Konnektivitätslösungen für die reale Welt vor

Das Rahmenwerk basiert auf der Schließung der 3 wichtigsten digitalen Lücken : und zwar die zwischen Betreibernetzen, zwischen lokalen und internationalen Nutzern und zwischen Menschen und Haustieren. Es basiert auf 3 bahnbrechenden Technologien , CloudSIM, AI HyperConn sowie 6-Layer Precision Positioning, und wird über 5 innovative Produktlinien angeboten, die bereits für Verbraucher weltweit erhältlich sind.

BERLIN, 9. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- Auf der IFA 2025 stellte GlocalMe, die globale Konnektivitätsmarke der uCloudlink Group Inc. (NASDAQ: UCL), sein „ 3-3-5 Digital Inclusion Framework " vor, eine umfassende Strategie, die darauf abzielt, die hartnäckigsten digitalen Klüfte in der Welt durch umsetzbare Innovationen und marktreife Produkte zu beseitigen.

Diese Produktlinien sind:

, angeführt vom preisgekrönten PetPhone, dem ersten Smartphone für Haustiere, das auf der IFA2025 als innovativ ausgezeichnet und von Yanko Design mit dem Preis „The Best of IFA2025" ausgezeichnet wurde Personal Mobile Network , mit eSIM Trio – der ersten universellen SIM-Karte für iOS und Android

, das multifunktionale Hotspot-fähige Geräte wie UniCord Pro und RoamPlug anbietet. UniCord Pro war zweifacher Gewinner des Tusted Review als „Best In Show Award" und Yanko Designs – The Best of IFA2025. Heimnetzwerk, einschließlich GuardFlex Pro (5G) für unterbrechungsfreien Internetzugang, mit wachsenden IoT-Anwendungen für intelligente Kameras, Fahrzeugsysteme und mehr

Jedes Produkt spiegelt den dualen Ansatz von GlocalMe in Bezug auf Konnektivität wider: Wir bieten hochleistungsfähige 5G-Dienste an, wo sie verfügbar sind, und sorgen gleichzeitig für eine umfassende 4G-Abdeckung, damit niemand offline bleibt. Die HyperConn-Technologie von AI spielt bei diesen Geräten eine Schlüsselrolle: Sie integriert intelligent den Zugang über Satellit, in der Flugzeugkabine, über terrestrische, kostenpflichtige und kostenlose Wi-Fi-Verbindungen sowie über Mobilfunknetze (4G/5G) zu einer leistungsstarken und dennoch kostengünstigen Konnektivitätslösung.

„Seit über einem Jahrzehnt setzen wir Visionen in die Realität um", sagt Jeff Chen, Geschäftsführer von uCloudlink. „Dieses Rahmenwerk ist nicht theoretisch, sondern ein praktischer Fahrplan für die Entwicklung von Produkten, die von Bedeutung sind."

Mit seinen innovativen Produkten, die bereits das Wachstum in mehreren Milliardenmärkten vorantreiben, beweist GlocalMe, dass integrative Konnektivität nicht nur eine Mission ist, sondern eine messbare Realität.

Erleben Sie die vernetzte Zukunft von GlocalMe auf der IFA 2025, Stand H3.2-171, Messe Berlin, vom 5. bis 9. September.

Informationen zu GlocalMe

GlocalMe ist eine digitale Lifestyle-Marke der uCloudlink Group Inc. (NASDAQ: UCL), die sich der Überbrückung digitaler Klüfte widmet – auch der Kluft zwischen Menschen und ihren Haustieren – durch patentierte Technologie und liebevolles Design. Durch die Möglichkeit nahtloser emotionaler Verbindungen über Arten und Geografien hinweg. Die Produkte des Unternehmens bieten nahtloses, erschwingliches mobiles Internet in mehr als 200 Ländern und Regionen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2766515/GlocalMe_Draws_Huge_Attention_at_IFA.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2766518/GlocalMe_Wins_Five_Awards_at_IFA_2025.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2766519/Jeff_Chen__CEO_of_uCloudLink_in_Media_Interview_at_IFA_2025.jpg

