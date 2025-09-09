Puma fallen - Pinault will sich Optionen für Anteil offen halten

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 236,2 auf Tradegate (09. September 2025, 16:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -4,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,02 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,92 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -17,70 %/+2,88 % bedeutet.