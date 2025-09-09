AKTIE IM FOKUS
Puma fallen - Pinault will sich Optionen für Anteil offen halten
- Puma-Aktien fielen um vier Prozent am Dienstag.
- Großaktionär Pinault prüft Optionen für Artemis-Anteile.
- Spekulationen über möglichen Verkauf von Puma-Anteilen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Puma sind am Dienstagnachmittag zwischenzeitlich um vier Prozent abgesackt. Zuvor hatte Großaktionär Francois-Henry Pinault erklärt, sich bei dem Sportartikelhersteller alle Optionen für seine Anlagegesellschaft Artemis offenzuhalten. Artemis hält 29 Prozent an Puma. Pinault machte diese Aussage auf der Aktionärsversammlung des Luxuskonzerns Kering , den er führt.
Ende August waren Spekulationen aufgetaucht, Artemis erwäge Optionen inklusive eines Verkaufs seiner Puma-Anteile. In Zusammenarbeit mit Beratern habe Pinault potenzielle Käufer wie Anta Sports Products und Li Ning kontaktiert, hatte damals die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Die zuletzt stark gebeutelte Aktie war auf die Gerüchte damals deutlich angesprungen./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 236,2 auf Tradegate (09. September 2025, 16:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -4,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,02 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,92 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -17,70 %/+2,88 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
'verstehe nicht, warum so eine renommierte Marke wie Puma in Läden wie z.B. Intersport oder Foot Locker (außer natürlich mit Sportschuhen) kaum vertreten ist. Entweder ist das noch ein Überbleibsel vom alten CEO, als man sich noch mehr auf den Direktvertrieb konzentriert hat und weniger Zwischenhändler wollte oder die Nachfrage ist dermaßen gering, dass Händler nur sehr wenige Artikel anbieten. Bei Intersport habe ich nicht mal einen Jogginganzug gesehen. Adidas, Nike, Champions und andere waren sehr stark vertreten. Bei Foot Locker gab es nur Nike und Adidas. Puma überhaupt nicht. Wie gesagt Schuhe ausgeschlossen. Kein Wunder, dass das Lager mit Artikeln im Warenwert von 2 Mrd Euro voll ist. Ich denke hier muss sich dringend in der Vertriebsstrategie etwas ändern und ich hoffe dass CEO Hoeld das hinbekommt.
Puma schnappt sich einen Top-Manager vom Erzrivalen: Andreas Hubert wechselt nach über einem Jahrzehnt bei Adidas direkt zum Konkurrenten und übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer. Ein mutiger Schachzug, der zeigt, wie ernst es dem angeschlagenen Sportartikelhersteller mit dem angekündigten „Reset“ ist.