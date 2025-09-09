Steuerliche Beratung ist nicht mehr "staubig" (VIDEO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    Neustadt/Wstr. (ots) - Wer will nicht aus seiner Steuer das Beste rausholen? Und
    das mit einem guten Gefühl. Steuer bedeutet für viele Menschen mindestens einmal
    im Jahr emotionalen Stress.

    Die VLH - als der größte Lohnsteuerhilfeverein
    (https://www.vlh.de/mitgliedschaft.html) in Deutschland mit über 1 Mio.
    Mitglieder - ist hier eine Verbündete für Arbeitnehmer. Sie ermöglicht mit ihrer
    Kompetenz, Nähe und Modernität die bestmögliche Unterstützung.

    Menschen aus allen Altersgruppen wollen das Beste aus ihrer Steuerklärung
    rausholen. Der Markt bietet so viele Möglichkeiten, sich Unterstützung zu suchen
    - das ist erst mal gut. Aber welche Art von Unterstützung ist die richtige?
    Steuern sind so individuell wie der Mensch, der dahintersteht.

    Von reinen Online-Apps über Steuerberater bis hin zu den Lohnsteuerhilfevereinen
    ist ein großes Angebot da. Die VLH grenzt sich z.B. mit ihrem Onlineangebot zu
    anderen Steuer-Apps dahingehend ab, dass sie auch die komplette Korrespondenz
    mit dem Finanzamt übernimmt. Und das ganze Jahr als Ansprechpartner da ist.
    Online oder Hybrid (https://www.vlh.de/steuer-machen.html) .

    Die VLH hat in einer eigenen Erhebung (Vendbridge, 2023) festgestellt, dass
    Menschen, die ihre Steuererklärung machen, diese Punkte besonders beschäftigen:

    1. Unsicherheiten beim Ausfüllen und Angst, dabei Fehler zu machen

    2. Die Vermutung, dass man mehr rausholen könnte, aber nicht weiß, wie man das
    macht.

    3. Das Gefühl, auf sich allein gestellt zu sein, wenn der Steuerbescheid nicht
    korrekt ist oder von der Erwartung abweicht.

    4. Keine Unterstützung zu erhalten, wenn das Finanzamt Rückfragen hat.

    Entwicklungen 4.0 permanent dranbleiben, das ist der Schlüssel zum Erfolg seit
    mehr als 50 Jahren

    Die VLH ist traditionell in ganz Deutschland mit ihren rund 3.000
    Beratungsstellen vertreten. Wirtschaft 4.0 hat schon einige Veränderungen
    gebracht, wie die papierlose Archivierung und KI-Assistenten (die auf Basis der
    VLH-Kompetenz angelernt wurden). Diese technische Unterstützung gibt den
    Mitgliedern zusätzliche Möglichkeiten und entlastet die Organisation. Sie birgt
    aber auch Risiken, weil durch KI-gestützte Systeme günstige Angebote auf den
    Markt kommen. Eine Differenzierung über weitere Mehrwerte wird zukünftig
    entscheidend sein. Deshalb stehen auch relevante Megatrends (Zukunftsinstitut,
    2024) bei der VLH im Rahmen der steuerlichen Beratung immer mehr im Fokus:
    Digitalisierung, Sicherheit und New Work. Aber auch der Trend "Gesundheit"
    spielt für dieses Beratungsumfeld eine große Rolle.

    Im Markt ist zu beobachten, dass es nicht mehr nur DIE eine App oder DIE eine
    Beratung gibt. Die meisten Anbieter gestalten ihr Angebot "hybrid". Anbieter der
    Branche, die bisher rein auf Online gesetzt haben, bieten nun zusätzlich
    persönliche Beratung an und umgekehrt. Das heißt, die Angebote richten sich am
    Kundenbedürfnis aus und nutzen moderne Technologie zur Unterstützung der
    Prozesse.

    Deshalb muss sich die Branche mit der Erweiterung von Kompetenzen beschäftigen,
    z.B. Kernleistungen erweitern, Netzwerke erstellen, Geschäftsprozesse digital
    optimieren. Und aktiv die Steuerpolitik mitgestalten.

    Beratung im Wandel

    Hinzu kommt, dass es immer wichtiger wird, eine moderne Arbeitgebermarke
    (https://www.vlh.de/karriere/beratungsstelle-leiten.html) zu etablieren und
    sinnstiftende Jobs zu bieten, die den heutigen Ansprüchen von Mitarbeitern
    entsprechen. Was kann es Besseres geben, als Mitgliedern im Verein einfach etwas
    abzunehmen und damit Entlastung zu bieten? Der Lohnsteuerhilfeverein hat eine
    Vielzahl von Jobprofilen. Von selbstständigen Beratungsstellenleitern (in Voll-
    und Teilzeit) bis hin zu Festanstellungen in der Hauptverwaltung.

