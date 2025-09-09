Steuerliche Beratung ist nicht mehr "staubig" (VIDEO)
das mit einem guten Gefühl. Steuer bedeutet für viele Menschen mindestens einmal
im Jahr emotionalen Stress.
Die VLH - als der größte Lohnsteuerhilfeverein
(https://www.vlh.de/mitgliedschaft.html) in Deutschland mit über 1 Mio.
Mitglieder - ist hier eine Verbündete für Arbeitnehmer. Sie ermöglicht mit ihrer
Kompetenz, Nähe und Modernität die bestmögliche Unterstützung.
rausholen. Der Markt bietet so viele Möglichkeiten, sich Unterstützung zu suchen
- das ist erst mal gut. Aber welche Art von Unterstützung ist die richtige?
Steuern sind so individuell wie der Mensch, der dahintersteht.
Von reinen Online-Apps über Steuerberater bis hin zu den Lohnsteuerhilfevereinen
ist ein großes Angebot da. Die VLH grenzt sich z.B. mit ihrem Onlineangebot zu
anderen Steuer-Apps dahingehend ab, dass sie auch die komplette Korrespondenz
mit dem Finanzamt übernimmt. Und das ganze Jahr als Ansprechpartner da ist.
Online oder Hybrid (https://www.vlh.de/steuer-machen.html) .
Die VLH hat in einer eigenen Erhebung (Vendbridge, 2023) festgestellt, dass
Menschen, die ihre Steuererklärung machen, diese Punkte besonders beschäftigen:
1. Unsicherheiten beim Ausfüllen und Angst, dabei Fehler zu machen
2. Die Vermutung, dass man mehr rausholen könnte, aber nicht weiß, wie man das
macht.
3. Das Gefühl, auf sich allein gestellt zu sein, wenn der Steuerbescheid nicht
korrekt ist oder von der Erwartung abweicht.
4. Keine Unterstützung zu erhalten, wenn das Finanzamt Rückfragen hat.
Entwicklungen 4.0 permanent dranbleiben, das ist der Schlüssel zum Erfolg seit
mehr als 50 Jahren
Die VLH ist traditionell in ganz Deutschland mit ihren rund 3.000
Beratungsstellen vertreten. Wirtschaft 4.0 hat schon einige Veränderungen
gebracht, wie die papierlose Archivierung und KI-Assistenten (die auf Basis der
VLH-Kompetenz angelernt wurden). Diese technische Unterstützung gibt den
Mitgliedern zusätzliche Möglichkeiten und entlastet die Organisation. Sie birgt
aber auch Risiken, weil durch KI-gestützte Systeme günstige Angebote auf den
Markt kommen. Eine Differenzierung über weitere Mehrwerte wird zukünftig
entscheidend sein. Deshalb stehen auch relevante Megatrends (Zukunftsinstitut,
2024) bei der VLH im Rahmen der steuerlichen Beratung immer mehr im Fokus:
Digitalisierung, Sicherheit und New Work. Aber auch der Trend "Gesundheit"
spielt für dieses Beratungsumfeld eine große Rolle.
Im Markt ist zu beobachten, dass es nicht mehr nur DIE eine App oder DIE eine
Beratung gibt. Die meisten Anbieter gestalten ihr Angebot "hybrid". Anbieter der
Branche, die bisher rein auf Online gesetzt haben, bieten nun zusätzlich
persönliche Beratung an und umgekehrt. Das heißt, die Angebote richten sich am
Kundenbedürfnis aus und nutzen moderne Technologie zur Unterstützung der
Prozesse.
Deshalb muss sich die Branche mit der Erweiterung von Kompetenzen beschäftigen,
z.B. Kernleistungen erweitern, Netzwerke erstellen, Geschäftsprozesse digital
optimieren. Und aktiv die Steuerpolitik mitgestalten.
Beratung im Wandel
Hinzu kommt, dass es immer wichtiger wird, eine moderne Arbeitgebermarke
(https://www.vlh.de/karriere/beratungsstelle-leiten.html) zu etablieren und
sinnstiftende Jobs zu bieten, die den heutigen Ansprüchen von Mitarbeitern
entsprechen. Was kann es Besseres geben, als Mitgliedern im Verein einfach etwas
abzunehmen und damit Entlastung zu bieten? Der Lohnsteuerhilfeverein hat eine
Vielzahl von Jobprofilen. Von selbstständigen Beratungsstellenleitern (in Voll-
und Teilzeit) bis hin zu Festanstellungen in der Hauptverwaltung.
