Midea SPACE MASTER Haushaltsgeräte definieren auf der IFA 2025 die Raumeffizienz neu

BERLIN, 9. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- Die Midea Group, ein Fortune-Global-500-Unternehmen 2025, hat auf der IFA 2025 die „SPACE MASTER"-Geräte ins Rampenlicht gestellt. Die „SPACE MASTER"-Serie basiert auf der Idee „Same Size, Big Surprise", was übersetzt „Gleiche Größe, große Überraschung" bedeutet, und definiert neu, wie viel nutzbaren Raum Nutzer von Geräten in Standardgröße erwarten können.

SPACE MASTER benötigt nur wenig Platz und bietet gleichzeitig eine außergewöhnliche Funktionalität. Der „SPACE MASTER"-Kühlschrank bietet ein branchenweit führendes Fassungsvermögen von 443 Litern und übertrifft damit den kombinierten Nutzraum des bisherigen 336-Liter-Kombikühlschranks, des 66-Liter-Minikühlschranks sowie des 31-Liter-Gefrierschranks von Midea – plus einen 130-Liter-Gefrierschrank und ein um 47 % größeres Gemüsefach. Im Inneren können die unendlich vielen Regalböden und Türbehälter so angeordnet werden, dass sie übergroße Gegenstände wie große Milchtüten, Geburtstagskuchen oder Getränkebehälter in Partygröße aufnehmen können.

Wenn sich abends die Spüle stapelt, wird der „SPACE MASTER"-Geschirrspüler zum Aufräumhelden. Ausgestattet mit einem 3-Ebenen-Korbsystem bringt er bis zu 16 Gedecke unter und bietet genügend Platz für allerlei andere Dinge – von übergroßen Backblechen bis hin zu hohen Stielgläsern. Einmal aktiviert, sprühen die rotierenden Düsen des Geschirrspülers in jede Ritze sowie in jeden Spalt und hinterlassen keine Spuren von Fett oder Krümeln.

Nachdem sich das Chaos der Essenszeit gelegt hat, macht der SPACE MASTER Waschtrockner die lästige Wäsche zum Kinderspiel. Die übergroße Trommel fasst ein ganzes Bettwäscheset oder die Wäsche einer ganzen Woche, und die PowerMix-Spray-Technologie der Maschine sorgt dafür, dass das Waschmittel tief in jede Faser eindringt.

Die komplette Hausgeräte-Suite für ein aufgeräumtes Zuhause

Der Rest der „SPACE MASTER "-Familie verfolgt dieselbe Philosophie. Mit dem Backofen lassen sich köstliche Braten und große Festessen zubereiten, ohne dass eine größere Küche erforderlich ist. Die Heißluftfritteuse bietet bis zu 45 Prozent mehr Kochfläche im Vergleich zu einer herkömmlichen 8-Liter-Heißluftfritteuse. Und schließlich bietet die Klimaanlage außergewöhnliche Kühlung mit einem ultraschlanken Profil sowie einem unaufdringlichen Design. Durch die Beherrschung des Raums befähigt SPACE MASTER Nutzer, ihren Lebensstil zu meistern.

Informationen zu Midea und der Midea-Group

Midea ist eine von über 10 Marken innerhalb des Smart Home Business der Midea Group.

Die 1968 gegründete Midea Group ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und steht auf Platz 246 der Fortune-Global-500-Liste für 2025. Als einer der weltweit größten Hersteller von Haushaltsgeräten hat Midea seine Kernbereiche in sechs wachstumsstarken Geschäftsfeldern gebündelt, um den neuen Wachstumspfad für das Jahr 2025 zu ebnen: Smart Home, Industrietechnik, Gebäudetechnik, Robotik und Automation, Midea Healthcare sowie Annto Logistics.

