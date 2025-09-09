    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergy Fuels AktievorwärtsNachrichten zu Energy Fuels

    Deutlicher Kurssprung

    Diese Uran-Kursrakete zündet erneut: Jetzt treiben seltene Erden den Kurs an!

    Energy Fuels steigt weiter: Die Uran-Aktie profitiert nun zusätzlich von seltenen Erden für E-Auto-Magnete und sorgt bei Anlegern für Aufsehen.

    Energy Fuels, ein US-amerikanisches Uranbergbau-Unternehmen, hat am Dienstag in New York einen deutlichen Kurssprung von 5,9 Prozent verzeichnet. Grund ist die erfolgreiche Verarbeitung seiner in den Vereinigten Staaten gewonnenen seltenen Erden zu kommerziellen Permanentmagneten. Diese Magnete wurden von Südkoreas größtem Hersteller von Antriebseinheiten für Elektrofahrzeuge und Hybridautos geprüft und für einsatzbereit befunden.

    Das Unternehmen erklärte, dass hochreines Neodym-Praseodym-Oxid (NdPr-Oxid), produziert in der White-Mesa-Anlage im US-Bundesstaat Utah, sämtliche Qualitätskontrollen für den Einsatz in Antriebsmotoren bestanden habe. Energy Fuels bezeichnete die Produktion der Magnete als "entscheidenden Durchbruch beim Aufbau einer 'Mine-to-Magnet'-Lieferkette, unabhängig von China, unter Nutzung von in den Vereinigten Staaten hergestellten seltenen Erden".

    Markteinführung steht bevor

    Mit der erfolgreichen Validierung des NdPr-Oxids rechnet das Unternehmen nun damit, dass Antriebseinheiten, die auf diesem Material basieren, in den kommenden Monaten in neuen Fahrzeugen verbaut und im Handel verfügbar sein werden. Energy Fuels kündigte zudem an, Verhandlungen über eine mögliche längerfristige Liefervereinbarung aufzunehmen.

    Ausbau der Kapazitäten für schwere seltene Erden

    Neben dem NdPr-Oxid arbeitet Energy Fuels derzeit an Pilotmengen von Dysprosium-Oxid mit einer Reinheit von 99,9 Prozent. Dysprosium gilt als entscheidende "schwere" seltene Erde und ist ein wichtiger Bestandteil von NdFeB-Magneten, die leistungsfähigsten und am weitesten verbreiteten Magnete aus seltenen Erden weltweit. Das Unternehmen plant, ab 2026 eine Produktionskapazität für schwere seltene Erden an der White-Mesa-Anlage aufzubauen.

    Mit diesen Entwicklungen positioniert sich Energy Fuels als bedeutender Akteur auf dem US-Markt für seltene Erden und strebt eine Versorgungskette an, die den bisherigen Importen aus China zunehmend unabhängiger wird.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


