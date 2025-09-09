Redcare Pharmacy Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 09.09.2025

Die Redcare Pharmacy Aktie konnte bisher um +4,10 % auf 75,60€ zulegen. Das sind +2,98 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Redcare Pharmacy Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -27,53 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -11,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Redcare Pharmacy -45,12 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,18 % 1 Monat -29,38 % 3 Monate -27,53 % 1 Jahr -38,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Redcare Pharmacy Aktie, die zuletzt starke Schwankungen zeigte. Anleger sind unsicher, ob die Aktie weiter auf etwa 65 EUR fallen könnte. Langfristige Wachstumspotenziale durch Skalierbarkeit und Effizienzsteigerungen werden hervorgehoben, während technische Analysen und bevorstehende Marktereignisse wie der Rauswurf aus dem Stoxx Europe 600 als wichtige Einflussfaktoren betrachtet werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd.EUR wert.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.