AVATR präsentiert AVATR VISION XPECTRA auf der IAA Mobility 2025
Emotive Luxury revolutioniert die Branche / Großer Markenauftritt am Messestand in München (FOTO)
München (ots) - AVATR (https://www.avatr.com/en) , die innovative Marke für
elektrische Mobilität, setzt auf der IAA Mobility 2025 ein Zeichen und feiert
die Weltpremiere des AVATR VISION XPECTRA. Unter dem Leitmotiv "Emotive Luxury"
präsentiert AVATR sein erstes Vision Car und markiert damit den Beginn einer
neuen Ära der High-End-Mobilität. Der AVATR VISION XPECTRA wird am Stand KP185
im IAA Open Space auf dem Königsplatz gezeigt.
Emotive Luxury: Eine neue Ära der Mobilität
Ein lebendiges Wesen auf Rädern
AVATR richtet sich an New Era Pioneers: Design- und Technikbegeisterte, die
grenzüberschreitende Ästhetik, persönlichen Ausdruck und eine authentische
