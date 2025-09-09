    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    AVATR präsentiert AVATR VISION XPECTRA auf der IAA Mobility 2025

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Emotive Luxury revolutioniert die Branche / Großer Markenauftritt am Messestand in München (FOTO)

    München (ots) - AVATR (https://www.avatr.com/en) , die innovative Marke für
    elektrische Mobilität, setzt auf der IAA Mobility 2025 ein Zeichen und feiert
    die Weltpremiere des AVATR VISION XPECTRA. Unter dem Leitmotiv "Emotive Luxury"
    präsentiert AVATR sein erstes Vision Car und markiert damit den Beginn einer
    neuen Ära der High-End-Mobilität. Der AVATR VISION XPECTRA wird am Stand KP185
    im IAA Open Space auf dem Königsplatz gezeigt.

    Emotive Luxury: Eine neue Ära der Mobilität

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    79,00€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 13,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    90,20€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 13,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Mit dem AVATR VISION XPECTRA machen wir das Unsichtbare sichtbar - die
    emotionale Verbindung zwischen Mensch und Fahrzeug. Emotive Luxury wird
    Realität: nicht Status, sondern Resonanz. Nicht Besitz, sondern Gefühl", erklärt
    Nader Faghihzadeh, Chief Design Officer und Executive Vice President von AVATR.

    Das Vision Car verkörpert die Essenz der Marke. Jede Oberfläche, jedes Detail
    und jede Interaktion ist darauf ausgelegt, eine tiefe emotionale Bindung zu
    schaffen. Drei emotionale Säulen definieren die Experience: Bold Confidence,
    Vibrant Individuality und Harmony with a Twist. Zusammen bilden sie die "Energy
    Force" - den unsichtbaren Puls, der das Auto zu einem lebendigen Begleiter
    macht.

    Ein lebendiges Wesen auf Rädern

    Das skulpturale Exterieur strahlt Präsenz und Klarheit aus, während der
    Innenraum Wärme und Geborgenheit vermittelt. Intelligente Sensorik und reaktive
    Ambientebeleuchtung lassen das Fahrzeug atmen und reagieren. Im Zentrum steht
    der Vortex - mehr als ein Interface: ein wahrnehmender, lernender und
    interaktiver Begleiter aus Licht und Bewegung.

    Inspiration und Innovation

    Unter der Leitung von Faghihzadeh, der auf zwei Jahrzehnte Erfahrung und eine
    prägende Zeit bei BMW zurückblickt, ist die Designphilosophie von AVATR von
    Bedeutung und Emotion geprägt. Seine Vision hat das Global Design Center von
    AVATR in München zu einem kreativen Zentrum gemacht, in dem jedes Fahrzeug mit
    skulpturaler Klarheit und emotionaler Tiefe gestaltet wird. Mit dem AVATR VISION
    XPECTRA erreicht das Unternehmen die nächste Entwicklungsstufe seiner
    Designsprache und vereint Schönheit mit Sinn.

    Die Essenz von AVATR

    Die Marke steht für Fahrzeuge mit einem Emotive Companion, der den Nutzer
    begleitet und sich an ihn anpasst. Werte und Emotionen von Personen werden
    wahrgenommen und widergespiegelt. Jeder AVATR vereint natürliche Wärme mit
    futuristischer Raffinesse. Materialien und Oberflächen werden nicht nur nach
    ihrem Aussehen, sondern vor allem nach den Emotionen ausgewählt, die sie
    hervorrufen.

    AVATR richtet sich an New Era Pioneers: Design- und Technikbegeisterte, die
    grenzüberschreitende Ästhetik, persönlichen Ausdruck und eine authentische
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AVATR präsentiert AVATR VISION XPECTRA auf der IAA Mobility 2025 Emotive Luxury revolutioniert die Branche / Großer Markenauftritt am Messestand in München (FOTO) AVATR (https://www.avatr.com/en) , die innovative Marke für elektrische Mobilität, setzt auf der IAA Mobility 2025 ein Zeichen und feiert die Weltpremiere des AVATR VISION XPECTRA. Unter dem Leitmotiv "Emotive Luxury" präsentiert AVATR sein erstes …