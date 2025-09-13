Die schwächsten Aktien aus dem S&P 500 – darum laufen sie so schlecht

The Trade Desk folgt mit einem Minus von 55,99 Prozent an zweiter Stelle. Der Werbetechnologie-Spezialist steckt in einer tiefen Krise und sieht sich einem erbarmungslosen Wettbewerb ausgesetzt. Das Marktsegment wird von Amazon dominiert, das bei Werbung einen Wachstum von rund 22 Prozent verzeichnete. Zudem besitzt Amazon enorme Ressourcen und liefert über seine Shoppingdaten Zielgruppen-Targeting. Analysten warnen davor, dass Amazon das Segment dominiert und The Trade Desk zunehmend verdrängt. Für das Unternehmen ist also mehr denn je Innovation gefragt.

Lululemon Athletica hat mit -56,57 Prozent den größten Kursverlust seit Beginn 2025 erleiden müssen. Erst kürzlich fiel die Aktie um 16,67 Prozent auf 147,38 Euro. Der kanadische Sportartikelhersteller hat besonders auf dem US-Markt zu kämpfen. Viele preisbewusste Konsumenten wenden sich von der auf Yogabekleidung spezialisierten Marke ab. Außerdem setzt der Konzern zu stark auf schwächelnde Segmente wie Lifestyle- und Leisure-Kollektionen und zu wenig auf saisonale Trends.

Gartner folgt mit einem Minus von 49,45 Prozent auf Platz 3. Während Konkurrenten wie Palantir und Axon Enterprise stark von der steigenden Nachfrage nach KI-Produkten und KI-Lösungen für Strafverfolgung profitierten, reduzierte der IT-Analyst seine Umsatzprognose um Rund 80 Millionen US-Dollar. Dies ist hauptsächlich auf den anhaltenden Gegenwind aus dem US-Behördengeschäft sowie auf ein unbeständigeres Verkaufsumfeld außerhalb dieses Sektors zurückzuführen.

An vierter Stelle folgt Centene mit einem Verlust von 49,17 Prozent. Der Anbieter von Versicherungsleistungen im Gesundheitswesen teilte mit, dass sich der Gesundheitszustand seiner Versicherten deutlich verschlechtert hat. Zudem verlief das Wachstum in den staatlichen Märkten deutlich schlechter als erwartet. Auch die stark erhöhten Ausgaben in den Bereichen Medicaid und ACA schlugen ins Kontor. Satte 92 Prozent von Centenes Geschäft wird durch Medicaid und ACA erzielt. Mitbewerber wie United Health verfügen dagegen über ein diversifizierteres Portfolio mit hohem Anteil an Medicare Advantage und kommerziellen Geschäftsmodellen.

Das fünftschlechteste Unternehmen ist Enphase Energy mit einem Minus von 45,95 Prozent. Beim Energietechnologieunternehmen drohen ein Steuerpaket des US-Repräsentantenhauses und ein Erlass des Präsidenten wesentliche Solar-Steuergutschriften zu beenden. Das trifft Enphase als Hersteller von Solartechnologie besonders hart. Schwache Nachfrage insbesondere in Kalifornien und europaweite Rückgänge belasteten Enphase zusätzlich. Die Wettbewerber Canadian Solar und Solar Edge haben dagegen zuletzt deutlich besser abgeschnitten. Die anderen Solarunternehmen sind nicht so stark von Wohn-Segment und US-Förderungen abhängig, haben robustere Mischmodelle, was sie widerstandsfähiger gegenüber politischen Veränderungen macht.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion