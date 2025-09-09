Die COLMO EVOLUTION 2.0-Serie erhält den IFA 2025 Global Innovation Gold Award und definiert „effektive Eleganz" neu

Die EVOLUTION 2.0-Serie wurde von Marzio Riboldi, Direktor des COLMO Milan Design Center, vorgestellt. Die Serie umfasst Geräte für Luft, Wasser, Küche und Wäsche und verbindet künstliche Intelligenz mit praktischer Funktionalität und einem beeindruckenden, von Mailand inspirierten Design , um den Alltag neu zu gestalten.

BERLIN, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- COLMO, eine KI-gestützte Haushaltsgerätemarke der Midea Group, hat auf der IFA 2025 ihre EVOLUTION 2.0-Serie vorgestellt. Sowohl als Produktreihe als auch als Lebensphilosophie bietet die EVOLUTION 2.0-Serie effektive Eleganz, bei der Leistung durch Technologie und Funktionalität durch Design angetrieben wird. Auf der IFA 2025 wurde das Unternehmen mit dem Global Product Technology Innovation Award for AI Series Home Appliance Innovation Gold Award ausgezeichnet.

Das Zuhause ist eine Landschaft, und die Geräte der EVOLUTION 2.0-Serie sind als Mikroarchitekturen konzipiert, inspiriert von den Straßen Mailands und dem Comer See in Italien. Die Nano Silver Paste Technology erzeugt die Tiefe von fließendem Metall auf Glas, während eine Präzisionsätzung von 0,3 μm der glänzenden Metallic-Oberfläche der Paneele Glätte und Wärme verleiht. Sie basieren auf Einfachheit und zeichnen sich durch ein flächenbündiges, zurückhaltendes und nahtloses Design aus, strahlen jedoch mit ihren Farbkontraststeuerungen und sanften LED-Anzeigen eine herausragende Präsenz aus.

Mit der Einführung des intuitiven Interaktionssystems AUTO VIVA eröffnet die EVOLUTION 2.0-Serie eine intelligentere Art zu leben. Das System wurde entwickelt, um auf die Absichten des Benutzers zu reagieren. Es verbessert das Wohnerlebnis, indem es natürliche Interaktionen ermöglicht und jede Geste mühelos macht. Dies wird durch die Integration von automatischen Türen an Kühlschränken, intelligenten Sprachsteuerungen, synchronisierten Funktionen zwischen Geräten für koordinierte Aufgaben und vielen weiteren praktischen Technologien erreicht.

Zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden — wesentliche Aspekte von EVOLUTION 2.0 — umfasst die Serie ein AI Comprehensive Wellness Management System, das die Luft reinigt, die Ernährung überwacht, für ausreichende Flüssigkeitszufuhr sorgt und Wäsche schonend reinigt. Mit Funktionen wie dem AI Air Management zur Verbesserung der Luftqualität, Rezeptvorschlägen für eine ausgewogene Ernährung, einer Wasserausgabe, die den Alkaligehalt je nach Alter ausgleicht, und einer Silberionentechnologie, die Milben und Bakterien aus der Kleidung entfernt, ermöglicht EVOLUTION 2.0 den Nutzern eine optimale Organisation ihres Alltags.

