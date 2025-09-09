Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.09.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.641,47USD pro Feinunze und notiert damit +0,15 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 40,95USD und damit -1,04 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,95USD und verzeichnet ein Plus von +1,13 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,21USD und verzeichnet ein Plus von +1,23 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.130,50 USD -0,75 % Platin 1.372,00 USD -0,76 % Kupfer London Rolling 9.898,71 USD -0,08 % Aluminium 2.625,20 PKT +0,37 % Erdgas 3,058 USD -1,06 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Plus von +1,23 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 09.09.25, 17:29 Uhr.