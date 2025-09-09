C-V2X-Technologie erreicht Meilenstein in den USA mit dem ersten "Day One Deployment District" auf dem ITS World Congress 2025

Atlanta (ots/PRNewswire) -



- Der 5GAA Day One Deployment Guide war maßgeblich daran beteiligt, die größte

C-V2X-Einführung im Rahmen des "Day One Deployment District" in Atlanta zu

ermöglichen.

- 5GAA-Mitglieder demonstrierten praxisnahe C-V2X-Anwendungen mit unmittelbarem

öffentlichem Nutzen und landesweiter Skalierbarkeit.



Das US-amerikanische Ökosystem für vernetzte Fahrzeuge hat einen bedeutenden

Entwicklungsschritt vollzogen. In Atlanta wurde der erste landesweite "Day One

Deployment District" für Cellular Vehicle-to-Everything-Technologie (C-V2X)

eingerichtet. Der Day One Deployment Guide der 5GAA zur

Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation diente dabei als zentrale Referenz für

die Installation von C-V2X-Straßeninfrastruktur, darunter auch jene Projekte,

die beim ITS Weltkongress 2025 für das Georgia Department of Transportation

(GDOT) sowie für die dauerhaften Verbesserungen im Innenstadtbereich vorgestellt

worden sind.





Mitglieder der 5GAA spielten eine Schlüsselrolle bei der Präsentation

einsatzbereiter C-V2X-Anwendungen in einem realen städtischen Verkehrsumfeld und

zeigten das Potenzial für die Einführung in weiteren Bundesstaaten und Städten.



Dieser Meilenstein kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Zahl der Verkehrstoten

unter den gefährdeten Verkehrsteilnehmern weiterhin auf einem der höchsten

jemals verzeichneten Niveaus liegt und Verkehrsüberlastung die US-Wirtschaft

jährlich mehr als 36 Milliarden Dollar[1] kosten. Mit geschätzten landesweiten

Einführungskosten von 6,5 Milliarden Dollar laut dem National V2X Deployment

Plan von ITS America bietet C-V2X eine leistungsstarke Lösung zur Verbesserung

der Verkehrssicherheit.



Der "Day One Deployment District" schafft zudem eine Grundlage für den Aufbau

des C-V2X-Ökosystems in Atlanta, während die OEMs von Pilotprojekten zu

serienreifen Architekturen übergehen. Live-Demonstrationen von 5GAA-Mitgliedern

und anderen Branchenführern zeigten, wie C-V2X sofortigen öffentlichen Mehrwert

bieten kann durch:



- Schnellere Notfallreaktion dank Vorrangschaltung an Ampeln und

Echtzeitwarnungen

- Erhöhte Sicherheit für gefährdete Verkehrsteilnehmer

- Geringere Ausgaben für lokale Behörden , zum Beispiel durch Kostensenkung bei

Schulbussen und öffentlichen Fuhrparks

- Vereinfachung von Maut- und Parkgebühren durch nahtlose digitale Transaktionen



John F. Kwant, Executive Director Americas, 5GAA , sagte: "Der Day One

Deployment District in Atlanta beweist, dass C-V2X bereit für den Einsatz ist.

Als globaler branchenübergreifender Verband für vernetzte Fahrzeugtechnologien

hat die 5GAA gemeinsam mit ihren Mitgliedern, Behörden und Technologieführern

daran gearbeitet, die C-V2X-Leitfäden in die Praxis umzusetzen. Dieser

Meilenstein verdeutlicht, was möglich ist, wenn Standards, Infrastruktur und das

Engagement der Industrie zusammenkommen.



Mit dem "Day One Deployment District" als Ankerpunkt für C-V2X in Atlanta

eröffnen sich auch neue Möglichkeiten für effizientere Einnahmequellen lokaler

Behörden und Mautbetreiber. Der Einführung bestätigt die Rolle des Bundesstaates

Georgia als Vorreiter im Bereich vernetzter Verkehrstechnologien.



