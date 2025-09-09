    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsV2X AktievorwärtsNachrichten zu V2X
    C-V2X-Technologie erreicht Meilenstein in den USA mit dem ersten "Day One Deployment District" auf dem ITS World Congress 2025

    Atlanta (ots/PRNewswire) -

    - Der 5GAA Day One Deployment Guide war maßgeblich daran beteiligt, die größte
    C-V2X-Einführung im Rahmen des "Day One Deployment District" in Atlanta zu
    ermöglichen.
    - 5GAA-Mitglieder demonstrierten praxisnahe C-V2X-Anwendungen mit unmittelbarem
    öffentlichem Nutzen und landesweiter Skalierbarkeit.

    Das US-amerikanische Ökosystem für vernetzte Fahrzeuge hat einen bedeutenden
    Entwicklungsschritt vollzogen. In Atlanta wurde der erste landesweite "Day One
    Deployment District" für Cellular Vehicle-to-Everything-Technologie (C-V2X)
    eingerichtet. Der Day One Deployment Guide der 5GAA zur
    Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation diente dabei als zentrale Referenz für
    die Installation von C-V2X-Straßeninfrastruktur, darunter auch jene Projekte,
    die beim ITS Weltkongress 2025 für das Georgia Department of Transportation
    (GDOT) sowie für die dauerhaften Verbesserungen im Innenstadtbereich vorgestellt
    worden sind.

    Mitglieder der 5GAA spielten eine Schlüsselrolle bei der Präsentation
    einsatzbereiter C-V2X-Anwendungen in einem realen städtischen Verkehrsumfeld und
    zeigten das Potenzial für die Einführung in weiteren Bundesstaaten und Städten.

    Dieser Meilenstein kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Zahl der Verkehrstoten
    unter den gefährdeten Verkehrsteilnehmern weiterhin auf einem der höchsten
    jemals verzeichneten Niveaus liegt und Verkehrsüberlastung die US-Wirtschaft
    jährlich mehr als 36 Milliarden Dollar[1] kosten. Mit geschätzten landesweiten
    Einführungskosten von 6,5 Milliarden Dollar laut dem National V2X Deployment
    Plan von ITS America bietet C-V2X eine leistungsstarke Lösung zur Verbesserung
    der Verkehrssicherheit.

    Der "Day One Deployment District" schafft zudem eine Grundlage für den Aufbau
    des C-V2X-Ökosystems in Atlanta, während die OEMs von Pilotprojekten zu
    serienreifen Architekturen übergehen. Live-Demonstrationen von 5GAA-Mitgliedern
    und anderen Branchenführern zeigten, wie C-V2X sofortigen öffentlichen Mehrwert
    bieten kann durch:

    - Schnellere Notfallreaktion dank Vorrangschaltung an Ampeln und
    Echtzeitwarnungen
    - Erhöhte Sicherheit für gefährdete Verkehrsteilnehmer
    - Geringere Ausgaben für lokale Behörden , zum Beispiel durch Kostensenkung bei
    Schulbussen und öffentlichen Fuhrparks
    - Vereinfachung von Maut- und Parkgebühren durch nahtlose digitale Transaktionen

    John F. Kwant, Executive Director Americas, 5GAA , sagte: "Der Day One
    Deployment District in Atlanta beweist, dass C-V2X bereit für den Einsatz ist.
    Als globaler branchenübergreifender Verband für vernetzte Fahrzeugtechnologien
    hat die 5GAA gemeinsam mit ihren Mitgliedern, Behörden und Technologieführern
    daran gearbeitet, die C-V2X-Leitfäden in die Praxis umzusetzen. Dieser
    Meilenstein verdeutlicht, was möglich ist, wenn Standards, Infrastruktur und das
    Engagement der Industrie zusammenkommen.

    Mit dem "Day One Deployment District" als Ankerpunkt für C-V2X in Atlanta
    eröffnen sich auch neue Möglichkeiten für effizientere Einnahmequellen lokaler
    Behörden und Mautbetreiber. Der Einführung bestätigt die Rolle des Bundesstaates
    Georgia als Vorreiter im Bereich vernetzter Verkehrstechnologien.

    [1] The Economic and Societal Impact of Motor Vehicle Crashes, 2019
    (überarbeitet):
    https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813403.pdf

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/c-v2x-te
    chnologie-erreicht-meilenstein-in-den-usa-mit-dem-ersten-day-one-deployment-dist
    rict-auf-dem-its-world-congress-2025-302550947.html

    Pressekontakt:

    Victoria Bech Herrero,
    Senior Communications Coordinator,
    +32 472 66 61 17,
    marcom@5gaa.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180889/6114387
    OTS: 5G Automotive Association e.V.




