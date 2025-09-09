    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 10. September 2025

    • Baloise und Richemont präsentieren Zahlen/HV.
    • Wichtige Verbraucherpreise aus mehreren Ländern.
    • Bundestag diskutiert Batterierecht und Wohnflächensteuer.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. September 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen
    08:30 DEU: Stihl, Medientag, Waiblingen
    10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/25
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/25
    07:00 FIN: Industrieproduktion 7/25
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/25
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    09:00 AUT: Industrieproduktion 7/25
    10:00 ITA: Industrieproduktion 7/25
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/25
    11:00 GRC: Industrieproduktion 7/25
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Erzeugerpreise 8/25
    16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    13:00 DEU: Bundestag
    Themen: Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz und Wohnflächensteuer + 13.05 Regierungsbefragung mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) + 14.45 Fragestunde

    FRA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union, Straßburg °

