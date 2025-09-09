    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine bis 23. September 2025

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 23. September 2025

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen
    08:30 DEU: Stihl, Medientag, Waiblingen
    10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/25
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/25
    07:00 FIN: Industrieproduktion 7/25
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/25
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    09:00 AUT: Industrieproduktion 7/25
    10:00 ITA: Industrieproduktion 7/25
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/25
    11:00 GRC: Industrieproduktion 7/25
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Erzeugerpreise 8/25
    16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    13:00 DEU: Bundestag
    Themen: Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz und Wohnflächensteuer + 13.05 Regierungsbefragung mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) + 14.45 Fragestunde

    FRA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union, Straßburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/25
    10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung
    14:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/25
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/25
    14:15 EUR: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/25
    14:30 USA: Realeinkommen 8/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA, Bruna Szego

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. SEPTEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 JPN: Industrieproduktion 7/25 (endgültig)
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/25
    08:00 GBR: Industrieproduktion 7/25
    08:00 GBR: Bauproduktion 7/25
    08:00 GBR: Handelsbilanz 7/25
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/25
    12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. SEPTEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/25
    04:00 CHN: Industrieproduktion 8/25
    04:00 CHN: Investitionen Sachanlagen bis 8/25
    10:00 ITA: Handelsbilanz 7/25
    11:00 EUR: Handelsbilanz 7/25
    16:00 USA: Empire State Manufacturing Survey

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Messe Schweißen & Schneiden - Weltleitmesse für das Fügen, Trennen und Beschichten (bis 19.09.)

    11:00 DEU: Hybrid-Pk zum Deutschen Apothekertag 2025 - "Lage der Apotheken und Weichenstellungen für die Zukunft"

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day
    17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25
    10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25
    11:00 DEU: ZEW-Index 9/15
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25
    11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25
    14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25
    15:15 USA: Industrieproduktion 8/25
    16:00 USA: Lagerbestände 7/25
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Fielmann, Capital Markets Day
    USA: Zoom Video Communications (Investor Day)

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 8/25
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25
    20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25
    11:00 USA: Bauproduktion 7/25
    13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25
    16:00 USA: Frühindikator 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry»

    DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/25
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/25
    08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25
    08:45 FRA: Geschäftsklima 9/15

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken; u.a. mit Vorträgen von Ifo-Präsident Clemens Fuest und Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib

    15:00 DEU: Pressegespräch mit Manfred Weber, MdEP, zu «Starkes Bayern - starkes Europa» der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW)

    17:00 DEU: Pressekonferenz mit Vorstellung einer strategischen Partnerschaft zwischen Vonovia, EnerCube und DFA zur Produktion von Wärmepumpen-Cubes für MFH

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor.

    TERMINE KONJUNKTUR
    14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:15 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:00 ESP: Handelsbilanz 7/25
    10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/25
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH entscheidet über Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen

    10:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet über die Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart

    11:00 DEU: Eröffnung 14. Ostdeutsches Energieforum (bis 24.09.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

