Startup Brand Ranking 2025 veröffentlicht - Jung von Matt START und Appinio küren die stärksten Startup-Marken des Jahres (FOTO)

    Startup Brand Ranking 2025 veröffentlicht - Jung von Matt START und Appinio küren die stärksten Startup-Marken des Jahres

    Berlin (ots) - Zum fünften Mal haben Jung von Matt START und Appinio das Startup
    Brand Ranking vorgestellt. Die Untersuchung gilt als wichtiger Indikator für die
    Startup-Landschaft, da sie nicht auf Investoren- oder Expertenmeinungen basiert,
    sondern ausschließlich auf Verbraucherinterviews.

    Für das Ranking 2025 wurden viermal je 10.000 Konsument:innen in Deutschland
    befragt. Bewertet wurden Aspekte wie Bekanntheit, Sympathie und Relevanz. Daraus
    ergibt sich ein Gesamtbild zum Brand-Image der Startups.

    Das Ergebnis:

    KoRo ist erneut Spitzenreiter und bestätigt die starke Position von
    Food-Startups. Hinter KoRo landen unter anderem share, Gustavo Gusto und
    Lieferando.

    "Food-Brands schneiden auch deshalb gut ab, weil sie hohe Sichtbarkeit im Alltag
    haben", erklärt Simon Knittel, Managing Director bei START. "Deshalb bewerten
    wir Startups seit letztem Jahr in separaten Kategorien, um den jeweiligen
    Branchenbesonderheiten Rechnung zu tragen. Diesen Weg setzen wir 2025 fort - mit
    drei neuen Kategorien."

    Branchen-Kategorien, Top10s & DMEXCO

    Neu im Ranking 2025 sind die Kategorien Digital Consumer Services & AI, Media &
    Leisure und Environment & Energy. Ergänzt werden sie durch Food & Beverages,
    Household & Body Care, Health & Medical Services, Finance & Insurance,
    E-Commerce & Marketplaces sowie Mobility & Travel. In jeder Branchen-Kategorie
    werden die Top5 Startups unter 10 Jahren gelistet. Zusätzlich gibt es die Top10
    Rising Stars für Startups unter fünf Jahren sowie die overall Top10 ohne
    Altersbeschränkung. Dieses Jahr kooperiert das Paper zudem mit der DMEXCO: Am
    17. und 18.09. werden ausgewählte Startups aus dem Ranking mit Ständen in der
    Startup Area, powered by Jung von Matt START, vertreten sein.

    Motto 2025: Under Construction

    Die deutsche Wirtschaft ist im Umbruch - so auch die Startup-Szene. Das greift
    das Paper mit dem Motto "Under Construction" auf. Aufbau wird zum Aufbruch - das
    haben die Startups im Ranking verstanden. Und, dass Marke eine entscheidende
    Rolle spielt: Sie schafft Vertrauen, Differenzierung und Orientierung, gerade in
    Zeiten des Wandels.

    Link zum Studienpapier:

    https://www.start.jvm.com/german-startup-brand-ranking-2025

