Startup Brand Ranking 2025 veröffentlicht - Jung von Matt START und Appinio küren die stärksten Startup-Marken des Jahres (FOTO)

Berlin (ots) - Zum fünften Mal haben Jung von Matt START und Appinio das Startup

Brand Ranking vorgestellt. Die Untersuchung gilt als wichtiger Indikator für die

Startup-Landschaft, da sie nicht auf Investoren- oder Expertenmeinungen basiert,

sondern ausschließlich auf Verbraucherinterviews.





Für das Ranking 2025 wurden viermal je 10.000 Konsument:innen in Deutschland

befragt. Bewertet wurden Aspekte wie Bekanntheit, Sympathie und Relevanz. Daraus

ergibt sich ein Gesamtbild zum Brand-Image der Startups.



Das Ergebnis:



KoRo ist erneut Spitzenreiter und bestätigt die starke Position von

Food-Startups. Hinter KoRo landen unter anderem share, Gustavo Gusto und

Lieferando.



"Food-Brands schneiden auch deshalb gut ab, weil sie hohe Sichtbarkeit im Alltag

haben", erklärt Simon Knittel, Managing Director bei START. "Deshalb bewerten

wir Startups seit letztem Jahr in separaten Kategorien, um den jeweiligen

Branchenbesonderheiten Rechnung zu tragen. Diesen Weg setzen wir 2025 fort - mit

drei neuen Kategorien."



Branchen-Kategorien, Top10s & DMEXCO



Neu im Ranking 2025 sind die Kategorien Digital Consumer Services & AI, Media &

Leisure und Environment & Energy. Ergänzt werden sie durch Food & Beverages,

Household & Body Care, Health & Medical Services, Finance & Insurance,

E-Commerce & Marketplaces sowie Mobility & Travel. In jeder Branchen-Kategorie

werden die Top5 Startups unter 10 Jahren gelistet. Zusätzlich gibt es die Top10

Rising Stars für Startups unter fünf Jahren sowie die overall Top10 ohne

Altersbeschränkung. Dieses Jahr kooperiert das Paper zudem mit der DMEXCO: Am

17. und 18.09. werden ausgewählte Startups aus dem Ranking mit Ständen in der

Startup Area, powered by Jung von Matt START, vertreten sein.



Motto 2025: Under Construction



Die deutsche Wirtschaft ist im Umbruch - so auch die Startup-Szene. Das greift

das Paper mit dem Motto "Under Construction" auf. Aufbau wird zum Aufbruch - das

haben die Startups im Ranking verstanden. Und, dass Marke eine entscheidende

Rolle spielt: Sie schafft Vertrauen, Differenzierung und Orientierung, gerade in

Zeiten des Wandels.



Link zum Studienpapier:



https://www.start.jvm.com/german-startup-brand-ranking-2025



