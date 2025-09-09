    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOSRAM Licht AktievorwärtsNachrichten zu OSRAM Licht
    Bekanntgabe Nominierungen Deutscher Zukunftspreis 2025 (FOTO)

    München (ots) - Am Mittwoch, den 17. September wartet ein spannender Termin: die
    Nominierungen zum Deutschen Zukunftspreis 2025 werden im Deutschen Museum
    München in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Diese findet ab 10:30 Uhr statt
    und wird per Livestream auf der Website http://www.deutscher-zukunftspreis.de zu
    finden sein.

    Mittags um 12:30 Uhr findet darüber hinaus die Einweihung des neuen Moduls der
    Preisträger 2024 vom Unternehmen ams OSRAM in der Dauerausstellung zum Deutschen
    Zukunftspreis.

    Im Rahmen der Veranstaltung "Wissenschaft für Jedermann" stellen um 18:00 Uhr im
    Auditorium des Deutschen Museums die Nominierten 2025 zum ersten Mal ihre
    Innovationen der größeren Öffentlichkeit vor, Publikum und Fragen sind
    willkommen.

    Bleiben Sie gespannt auf die innovativen Projekte und herausragenden Ideen, die
    unsere Zukunft gestalten werden

    Pressekontakt:

    Anna Held
    Deutscher Zukunftspreis
    Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation
    Geschäftsstelle Deutscher Zukunftspreis
    Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.
    Pariser Platz 6 . 10117 Berlin
    030 322 982-538
    mailto:deutscher-zukunftspreis@stifterverband.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/25570/6114402
    OTS: Deutscher Zukunftspreis


