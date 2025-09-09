Bekanntgabe Nominierungen Deutscher Zukunftspreis 2025 (FOTO)
München (ots) - Am Mittwoch, den 17. September wartet ein spannender Termin: die
Nominierungen zum Deutschen Zukunftspreis 2025 werden im Deutschen Museum
München in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Diese findet ab 10:30 Uhr statt
und wird per Livestream auf der Website http://www.deutscher-zukunftspreis.de zu
finden sein.
Mittags um 12:30 Uhr findet darüber hinaus die Einweihung des neuen Moduls der
Preisträger 2024 vom Unternehmen ams OSRAM in der Dauerausstellung zum Deutschen
Zukunftspreis.
Im Rahmen der Veranstaltung "Wissenschaft für Jedermann" stellen um 18:00 Uhr im
Auditorium des Deutschen Museums die Nominierten 2025 zum ersten Mal ihre
Innovationen der größeren Öffentlichkeit vor, Publikum und Fragen sind
willkommen.
Bleiben Sie gespannt auf die innovativen Projekte und herausragenden Ideen, die
unsere Zukunft gestalten werden
Pressekontakt:
Anna Held
Deutscher Zukunftspreis
Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation
Geschäftsstelle Deutscher Zukunftspreis
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.
Pariser Platz 6 . 10117 Berlin
030 322 982-538
mailto:deutscher-zukunftspreis@stifterverband.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/25570/6114402
OTS: Deutscher Zukunftspreis
