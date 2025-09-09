Bekanntgabe Nominierungen Deutscher Zukunftspreis 2025 (FOTO)

München (ots) - Am Mittwoch, den 17. September wartet ein spannender Termin: die

Nominierungen zum Deutschen Zukunftspreis 2025 werden im Deutschen Museum

München in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Diese findet ab 10:30 Uhr statt

und wird per Livestream auf der Website http://www.deutscher-zukunftspreis.de zu

finden sein.



Mittags um 12:30 Uhr findet darüber hinaus die Einweihung des neuen Moduls der

Preisträger 2024 vom Unternehmen ams OSRAM in der Dauerausstellung zum Deutschen

Zukunftspreis.







Auditorium des Deutschen Museums die Nominierten 2025 zum ersten Mal ihre

Innovationen der größeren Öffentlichkeit vor, Publikum und Fragen sind

willkommen.



Bleiben Sie gespannt auf die innovativen Projekte und herausragenden Ideen, die

unsere Zukunft gestalten werden



Pressekontakt:



Anna Held

Deutscher Zukunftspreis

Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation

Geschäftsstelle Deutscher Zukunftspreis

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Pariser Platz 6 . 10117 Berlin

030 322 982-538

mailto:deutscher-zukunftspreis@stifterverband.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/25570/6114402

OTS: Deutscher Zukunftspreis





