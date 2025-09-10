    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Warnung vor Blase

    Steve Eisman: KI-Investitionen der Tech-Giganten erinnern an Dotcom-Blase!

    Einer der Investoren, der während des Zusammenbruchs der Subprime-Hypotheken 2008 profitierte warnt nun vor dem Boom der Künstlichen Intelligenz (KI): US-Investor Steve Eisman.

    Der Wall-Street-Investor erklärt in einem aktuellen Beitrag auf seinem YouTube-Kanal, dass große Tech-Unternehmen enorme Summen in KI investieren. Sollte die Innovation jedoch nicht die erwarteten Ergebnisse liefern, könnte der Markt ähnlich wie beim Dotcom-Crash Anfang der 2000er Jahre zusammenbrechen.

    "Wenn man auf das Jahr 1999 zurückblickt: Die Internet-Analysten damals prognostizierten, dass das Internet die Welt erobern würde. Und sie hatten recht – irgendwann. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es massive Investitionen in diesem Goldrausch. Zu viel, zu früh, wie sich herausstellte. Und die Überinvestition war maßgeblich für die Rezession von 2001 verantwortlich".

    Der Invesor zieht einen Vergleich zur heutigen Situation.

    "Übrigens: Selbst nachdem diese Rezession vorbei war, entwickelten sich Tech-Aktien für mehrere Jahre kaum. Es gibt möglicherweise eine Analogie – und ich betone: möglicherweise – zur heutigen Situation. Große Tech-Unternehmen wie Meta, Google, Amazon etc. investieren zusammen über 300 Milliarden US-Dollar in KI-bezogene Kapitalausgaben. Alle jagen dem Thema KI hinterher".

    Eisman weist zudem auf mögliche Frühwarnzeichen hin, dass die Ergebnisse der KI-Innovation nachlassen könnten:

    "Ich gebe zu, das ist nicht mein Fachgebiet, aber einige Kritiker argumentieren, dass das aktuelle Modell der KI-Entwicklung darin besteht, einfach immer größere Sprachmodelle zu bauen. Und genau diese Methode, so sagen einige, verliert offenbar an Dynamik, sodass das gerade veröffentlichte ChatGPT 5.0 anscheinend nicht viel besser ist als ChatGPT 4.0".

    Deswegen bleibt er kritisch und warnt, dass der Markt erneut vor einer Blasenbildung stehen könnte.

    "Was wir einfach nicht wissen, ist, welche Rendite all diese Investitionen bringen werden. Und falls sich herausstellt, dass die Renditen zumindest zu Beginn enttäuschend sind, wird die Investitionsgeschwindigkeit von dem derzeit extrem hohen Niveau abnehmen, und wir durchlaufen eine schmerzhafte Konsolidierungsphase – ähnlich wie 2001".

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst von Krischan Orth
