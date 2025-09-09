    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Frankreichs Premier Bayrou zurückgetreten

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayrou reicht Rücktritt nach Vertrauensfrage ein.
    • Regierung bleibt geschäftsführend im Amt bis Nachfolger.
    • Macron plant Ernennung eines neuen Premiers bald.

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Premier François Bayrou hat nach der verlorenen Vertrauensfrage den Rücktritt seiner Regierung eingereicht. Bis zur Nominierung eines Nachfolgers würden er und sein Kabinett geschäftsführend im Amt bleiben, hieß es auf der offiziellen Regierungs-Webseite.

    Der Élysée-Palast hatte bereits am Montagabend mitgeteilt, dass Präsident Emmanuel Macron Bayrous Rücktritt annehmen werde. Der Präsident wolle dann in den kommenden Tagen einen neuen Regierungschef ernennen.

    Am Montag hatte Bayrou in der Nationalversammlung eine Vertrauensfrage verloren. Der Zentrumspolitiker hatte die Abstimmung im Zuge sich als schwierig ankündigender Haushaltsverhandlungen anberaumt und mit einem Bekenntnis zum Sparen verbunden. 364 Abgeordnete stimmten gegen die Minderheitsregierung, nur 194 Abgeordnete sprachen ihr das Vertrauen aus./rbo/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    dpa-AFX
