CATL stellt auf der IAA Mobility 2025 Shenxing Pro vor, Europas optimale Lösung für E-Mobilität

MÜNCHEN, 9. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- Beim Tag der offenen Tür von CATL stellte das Unternehmen Shenxing Pro , den weltweit ersten Lithium-Eisen-Phosphat-Akku (LFP), vor, der eine dauerhaft hohe Spannungsversorgung, konstante Leistung sowie weder Brand noch Rauchentwicklung bei thermischem Durchgehen ermöglicht. Shenxing Pro wurde speziell für die Bedürfnisse der europäischen Elektromobilität entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit, Lebensdauer, Reichweite sowie Schnellladung und ist die optimale Lösung für den schnell wachsenden europäischen Markt für Elektrofahrzeuge (EV).

Die Einführung von E-Fahrzeugen in Europa wird immer schneller vorangetrieben. Nach Angaben von SNE und MarkLines ist der Verbreitungsgrad von Elektrofahrzeugen in Europa in der ersten Hälfte des Jahres 2025 von 23 % auf 26 % gestiegen und Prognosen gehen davon aus, dass er bis Ende des Jahres 29 % erreichen wird. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet, dass der Absatz von Elektrofahrzeugen in Europa in diesem Jahr 4 Millionen Einheiten erreichen wird, gegenüber 3,2 Millionen im Jahr 2024.

Die Bedenken der Verbraucher sind jedoch nach wie vor groß. Die McKinsey-Umfrage „Consumer Mobility Pulse Survey 2025" zeigt die wichtigsten Hindernisse auf: hohe Kosten, Akkulebensdauer, begrenzte Reichweite, Ladeinfrastrukturlücken und Akkusicherheit. Shenxing Pro setzt direkt an diesen Hindernissen an und bietet Leistung sowie Sicherheit, die auf die unterschiedlichen Fahranforderungen in Europa zugeschnitten sind.

Revolutionierung der E-Mobilität mit bahnbrechender Akkutechnologie

Shenxing Pro, ausgestattet mit CATLs firmeneigener NP-3.0-Technologie, stellt einen Innovationssprung in Sachen Akkus dar. Mit umfassenden Weiterentwicklungen in den Bereichen Chemie, mechanischer Aufbau, System und Steuerung bietet das Unternehmen zwei Varianten:

Shenxing Pro Super Long Life und Long Range Battery: Der weltweit erste LFP-Akku mit einer WLTP-Reichweite von 758 km und einer rekordverdächtigen Lebensdauer von 12 Jahren/1 000 000 km, die einen Durchbruch bei der Akkulebensdauer und Reichweite darstellt. Mit einem Wertverlust von 9 % nach den ersten 200 000 km ist er perfekt auf die europäischen Leasingmärkte zugeschnitten.