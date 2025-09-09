Der Börsen-Tag
Gemischte Börsen: DAX schwächelt, Dow Jones im Aufwind!
An den globalen Finanzmärkten herrscht heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes Verluste verzeichnen, zeigt der Dow Jones eine positive Tendenz. Diese Dynamik spiegelt die aktuellen Unsicherheiten wider.
Foto: Sina Schuldt - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 23.705,69 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,37%. Ähnlich verhält es sich mit dem MDAX, der bei 30.307,72 Punkten steht und um 0,31% gefallen ist. Der SDAX zeigt mit einem Rückgang von 0,62% auf 16.617,52 Punkte die deutlichste Abwärtsbewegung unter den deutschen Indizes. Der TecDAX, der Technologieindex Deutschlands, steht bei 3.626,94 Punkten und hat um 0,18% nachgegeben. Im Gegensatz dazu zeigt der amerikanische Dow Jones eine positive Entwicklung und legt um 0,12% zu, womit er aktuell bei 45.583,76 Punkten steht. Der S&P 500 hingegen verzeichnet ein leichtes Minus von 0,11% und notiert bei 6.490,70 Punkten. Insgesamt dominieren bei den deutschen Indizes die negativen Vorzeichen, während der Dow Jones als einziger Index in diesem Vergleich einen Anstieg verzeichnet. Die gemischte Performance der Indizes spiegelt die Unsicherheiten und unterschiedlichen Marktbedingungen wider, die derzeit die globalen Finanzmärkte beeinflussen.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Airbus mit einem Anstieg von 2.16%. Siemens Energy folgt mit 1.77%, während Sartorius Vz. um 1.61% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Brenntag fällt um 2.26%, Commerzbank um 2.62% und BMW führt mit einem Rückgang von 4.07%.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen Redcare Pharmacy mit einem beeindruckenden Plus von 5.25% und IONOS Group mit 3.09% hervor. RTL Group rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 1.94% ab.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. HENSOLDT verliert 2.48%, PUMA fällt um 2.86% und Bechtle verzeichnet einen Rückgang von 3.20%.
SDAX TopwerteIm SDAX führt Eckert & Ziegler mit einem Anstieg von 5.75%, gefolgt von Friedrich Vorwerk Group mit 3.38% und SFC Energy, das um 3.37% zulegte.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind ebenfalls besorgniserregend. SMA Solar Technology fällt um 3.66%, ProSiebenSat.1 Media um 3.73% und Deutz verzeichnet den größten Rückgang mit 5.93%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt Eckert & Ziegler erneut eine starke Leistung mit 5.75%, während IONOS Group um 3.09% steigt und Sartorius Vz. um 1.61% zulegt.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte umfassen HENSOLDT mit einem Rückgang von 2.48%, Bechtle mit -3.20% und SMA Solar Technology, das um 3.66% fällt.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Unitedhealth Group mit einem beeindruckenden Anstieg von 6.88%, gefolgt von Goldman Sachs Group mit 2.76% und JPMorgan Chase mit 1.80%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind weniger stark ausgeprägt, mit Caterpillar, das um 1.16% fällt, The Home Depot mit -1.20% und Sherwin-Williams, das um 3.77% zurückgeht.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 zeigt Unitedhealth Group erneut eine starke Performance mit 6.88%, während Super Micro Computer um 4.36% und Norwegian Cruise Line um 4.06% zulegen.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind deutlicher ausgeprägt, mit Carrier Global Corporation, das um 4.40% fällt, Builders Firstsource mit -4.52% und Fox Registered (A), das um 5.55% zurückgeht.
