CANCOM SE: Aktienrückkauf für Anleger beschlossen!

Der Vorstand der CANCOM SE hat am 09. September 2025 einen Aktienrückkauf beschlossen.

Der Rückkauf erfolgt im Zeitraum vom 22. September 2025 bis zum 18. September 2026.

Es sollen bis zu 3.151.534 eigene Aktien (maximal 10 Prozent des Grundkapitals) erworben werden.

Der Erwerbspreis je Aktie darf den arithmetischen Mittelwert der Schlussauktionspreise der letzten drei Börsentage um maximal 10 Prozent über- oder unterschreiten.

Der Rückkauf wird über ein Wertpapierhaus oder Kreditinstitut unter Einhaltung der Safe-Harbour-Regelungen durchgeführt.

Alle Transaktionen werden wöchentlich auf der Website der CANCOM SE im Bereich „Investoren“ veröffentlicht.

Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung zum 30. September 2025, bei CANCOM SE ist am 13.11.2025.

Der Kurs von CANCOM SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,16 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,900EUR das entspricht einem Plus von +0,84 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.606,78PKT (-0,65 %).





