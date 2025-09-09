JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Constantin Hesse bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung auf eine unterzeichnete Absichtserklärung mit Create Energy für eine strategische Partnerschaft zur Fertigung von Wechselrichtern für Photovoltaik-Großanlagen in den USA. Diese Zusammenarbeit ermögliche es SMA, die Produktion zu lokalisieren, Zölle zu senken und Steueranreize zu nutzen. Dabei werde die Fertigung von Hightech-Komponenten in Deutschland beibehalten. Insgesamt werde die Wettbewerbsposition des Unternehmens aus Nordhessen auf dem US-Markt gestärkt./rob/la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 18,21EUR auf Tradegate (09. September 2025, 17:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



