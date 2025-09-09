BMW - Aktie erlebt Kurseinbruch - 09.09.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BMW in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,65 % bestehen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BMW Aktie. Mit einer Performance von -4,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BMW kombiniert Luxus mit Leistung und setzt auf nachhaltige Innovationen, um sich im Premiumsegment zu differenzieren.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -2,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BMW auf +11,58 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,21 % geändert.

BMW Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,98 % 1 Monat +0,16 % 3 Monate +14,65 % 1 Jahr +12,49 %

Informationen zur BMW Aktie

Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,31 Mrd.EUR wert.

An den globalen Finanzmärkten herrscht heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes Verluste verzeichnen, zeigt der Dow Jones eine positive Tendenz. Diese Dynamik spiegelt die aktuellen Unsicherheiten wider.

BMW Aktie jetzt kaufen?

Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.