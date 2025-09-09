    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    BMW - Aktie erlebt Kurseinbruch - 09.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die BMW Aktie bisher Verluste von -4,12 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.

    Foto: Sina Schuldt - dpa

    BMW kombiniert Luxus mit Leistung und setzt auf nachhaltige Innovationen, um sich im Premiumsegment zu differenzieren.

    BMW Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BMW Aktie. Mit einer Performance von -4,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BMW in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,65 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -2,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BMW auf +11,58 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,21 % geändert.

    BMW Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,98 %
    1 Monat +0,16 %
    3 Monate +14,65 %
    1 Jahr +12,49 %

    Informationen zur BMW Aktie

    Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,31 Mrd.EUR wert.

    BMW Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BMW

    -4,11 %
    -2,94 %
    +0,11 %
    +14,15 %
    +11,68 %
    +20,58 %
    +38,75 %
    +1,16 %
    +527.150,00 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
