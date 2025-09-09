Cancom will Aktien zurückkaufen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 23,65 auf Tradegate (09. September 2025, 18:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -2,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,96 %.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 748,49 Mio..

CANCOM SE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +5,04 %/+47,06 % bedeutet.