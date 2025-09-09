    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE
    Cancom will Aktien zurückkaufen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals

    Für Sie zusammengefasst
    • Cancom plant Aktienrückkauf von 10% des Kapitals.
    • Zeitraum: 22. Sept. 2023 bis 18. Sept. 2026.
    • Bis zu 3,2 Millionen Aktien sollen erworben werden.
    Foto: CANCOM SE

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Cancom hat einen Aktienrückkauf von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals beschlossen. Vom 22. September bis längstens 18. September 2026 sollen bis zu knapp 3,2 Millionen Aktien über die Börse erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Die Aktien könnten zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden. Auf Tradegate legte die Aktie um mehr als vier Prozent zu./nas/jha/

    CANCOM SE

    +3,48 %
    -2,54 %
    -3,96 %
    -23,04 %
    -12,42 %
    -18,03 %
    -48,57 %
    +46,82 %
    +660,87 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 23,65 auf Tradegate (09. September 2025, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -2,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 748,49 Mio..

    CANCOM SE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +5,04 %/+47,06 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
