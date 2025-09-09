Cancom will Aktien zurückkaufen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals
- Cancom plant Aktienrückkauf von 10% des Kapitals.
- Zeitraum: 22. Sept. 2023 bis 18. Sept. 2026.
- Bis zu 3,2 Millionen Aktien sollen erworben werden.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Cancom hat einen Aktienrückkauf von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals beschlossen. Vom 22. September bis längstens 18. September 2026 sollen bis zu knapp 3,2 Millionen Aktien über die Börse erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Die Aktien könnten zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden. Auf Tradegate legte die Aktie um mehr als vier Prozent zu./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 23,65 auf Tradegate (09. September 2025, 18:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -2,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,96 %.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 748,49 Mio..
CANCOM SE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +5,04 %/+47,06 % bedeutet.
Zweitens sind die Abschreibungen deutlich höher als die Erhaltungsinvestitionen. Im Endeffekt ist das Geschäft von CANCOM ja nicht kapitalintensiv. Das sieht man am freien Cashlow. Dieser dürfte dieses Jahr bei rund € 100 Mio liegen. Und das bei einer Marktkapitalisierung von € 700 Mio.
CANCOM kann quasi jedes Jahr 10% der Aktien zurückkaufen und € 1,00 Dividende ausschütten.
Außerdem war das Q3 gar nicht schlecht. Immerhin € 31,0 Mio EBITDA versus € 25,8 Mio im Q2. Und das in diesem Umfeld…
Dazu Primepulse als Großaktionär. Die verticken die Bude eh innerhalb von 24-36 Monaten. Und sicher nicht zu € 30 oder € 40.
Bedeutet für Cancom und Co noch 2-3 schwächere Quartalsmeldungen. Aber die Frage ist was der Markt antizipiert. Insofern muss der Kurs nicht zwingend unter 20 € fallen, falls der Markt schon auf die wahrscheinlich wieder steigenden Gewinne ab Q4/25 und dann 2026 schaut.
KGV jetzt über 20, cashbereinigt vielleicht 17. So wirklich günstig ist das immernoch nicht.