    Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen entdeckt

    Foto: Fraport AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens ist nach Angaben des Betreibers Fraport eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie soll nach 23.00 Uhr entschärft werden, wenn der reguläre Flugbetrieb eingestellt sei, teilte die Polizei mit. "Der Flugbetrieb ist aufgrund des Nachtflugverbotes in Frankfurt nicht betroffen", ergänzte Fraport. Für Fluggäste dürften sich die Behinderungen in Grenzen halten.

    Aus Sicherheitsgründen sei ein Sperrradius von 500 Metern rund um den Fundort im Süden in der Nähe des Terminal 3 und der Autobahnanschlussstelle Zeppelinheim eingerichtet worden.

    Die Berufsfeuerwehr Frankfurt sowie der Kampfmittelräumdienst sind Fraport zufolge im Einsatz. Das Intercity Hotel sowie die Baustelle werden derzeit evakuiert.

    A5 wird gesperrt

    Noch sei unklar, ob die Bombe entschärft oder gesprengt werde, teilte die Polizei mit. Für die Dauer der Arbeiten müsse die Autobahn 5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und Langen gesperrt werden. Nach Auskunft der Polizei handelt es sich um einen 75- bis 100-Kilo-Blindgänger.

    Das Terminal 3 befindet sich derzeit im Innenausbau und soll im Sommer 2026 mit einer Jahreskapazität von rund 19 Millionen Passagieren eröffnet werden./mba/DP/nas

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
