Gesundes Arbeiten im Homeoffice / Struktur schafft Balance

    Köln (ots) - Homeoffice gehört für viele Beschäftigte zum Alltag. Wie gesunde
    Routinen helfen können, zuhause stress- und unterbrechungsfrei zu arbeiten,
    erklärt die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG
    ETEM) im Podcast "Ganz sicher".

    Knapp ein Viertel aller Beschäftigten in Deutschland arbeitet zumindest
    teilweise im Homeoffice. Flexibilität und mehr Zeit für Familie oder Hobbys
    zählen zu den Vorteilen. Gleichzeitig bringt das Arbeiten von zuhause neue
    Belastungen mit sich: verschwimmende Grenzen, häufige Unterbrechungen, fehlende
    Pausen und die Gefahr ständiger Erreichbarkeit.

    Auf der anderen Seite stehen Führungskräfte vor der Aufgabe, Mitarbeiterinnen
    und Mitarbeiter aus der Distanz zu führen und Teams individueller zu begleiten.

    Drei Tipps der BG ETEM für gesundes Arbeiten im Homeoffice:

    1. Arbeitstag klar strukturieren: Wer von zuhause arbeitet, sollte seinen Tag
    bewusst strukturieren - mit einem klaren Anfang und Ende und definierten
    Fokuszeiten. Kleine Rituale können helfen, Arbeit und Privatleben zu trennen:
    etwa den Rechner am Arbeitsende bewusst auszuschalten oder den Feierabend mit
    einem Spaziergang einzuläuten.
    2. Pausen einplanen und einhalten: Neben einer längeren Mittagspause abseits des
    Schreibtisches sollten Beschäftigte auch kürzere Erholungszeiträume in den
    ihren Arbeitstag einstreuen, um konzentriert und leistungsfähig zu bleiben.
    Die BG ETEM bietet eine App an, mit der sich solche Kurzpausen gestalten
    lassen: https://kurzpausen.bgetem.de/#/
    3. Erreichbarkeits- und Fokuszeiten transparent machen: Ob per Kalendereintrag
    oder Statusnachricht im internen Messenger - so wissen Kolleginnen und
    Kollegen, wann jemand erreichbar ist oder ungestört arbeiten möchte. Wichtig
    ist, Fokuszeiten dann auch einzuhalten und sich nicht ablenken zu lassen.

    Führungskräfte wiederum sollten ihre zuhause tätigen Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter nicht kontrollieren, sondern lieber regelmäßige Check-ins per
    Telefon oder Videokonferenz ansetzen. Mit allen abgesprochene Präsenz-Teamtage
    im Büro helfen dabei, das Wir-Gefühl zu erhalten.

    Neuer Podcast zum Thema

    Praktische Impulse liefert die aktuelle Podcast-Folge "Ganz sicher". Moderatorin
    Katrin Degenhardt spricht mit Milena Bockstahler, Soziologin am
    Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, darüber, wie es sich
    zuhause produktiv und stressfrei arbeiten lässt und über die veränderte Rolle
    von Führungskräften im hybriden Arbeiten.

    Podcast anhören und mehr Informationen

    Der Podcast der BG ETEM ist auf der Webseite der BG ETEM unter der Adresse
    www.bgetem.de/ganzsicher
    (https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/podcasts) zu
    finden. Ebenso bei Spotify, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket Casts sowie
    Apple Podcasts. Zur Folge "Gesundes Arbeiten: So kommt Struktur ins Homeoffice"
    geht es hier (https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/podc
    asts/folge-44-gesundes-arbeiten-so-kommt-struktur-ins-homeoffice) .

    Hintergrund BG ETEM

    Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen
    Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um
    Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um
    Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für
    ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die
    gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den
    Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.

    Pressekontakt:

    Christian Sprotte
    Pressesprecher
    Telefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)
    Telefax: +49 221 3778-25521
    Mobil: +49 175 260 73 90
    E-Mail: mailto:sprotte.christian@bgetem.de

    Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
    Hauptverwaltung
    Gustav-Heinemann-Ufer 130
    50968 Köln

    http://www.bgetem.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18978/6114425
    OTS: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Mediene
    rzeugnisse


