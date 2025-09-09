Gesundes Arbeiten im Homeoffice / Struktur schafft Balance

Köln (ots) - Homeoffice gehört für viele Beschäftigte zum Alltag. Wie gesunde

Routinen helfen können, zuhause stress- und unterbrechungsfrei zu arbeiten,

erklärt die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG

ETEM) im Podcast "Ganz sicher".



Knapp ein Viertel aller Beschäftigten in Deutschland arbeitet zumindest

teilweise im Homeoffice. Flexibilität und mehr Zeit für Familie oder Hobbys

zählen zu den Vorteilen. Gleichzeitig bringt das Arbeiten von zuhause neue

Belastungen mit sich: verschwimmende Grenzen, häufige Unterbrechungen, fehlende

Pausen und die Gefahr ständiger Erreichbarkeit.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Spotify Technology! Long 659,97€ 5,20 × 12,97 Zum Produkt Short 774,94€ 4,94 × 11,97 Zum Produkt