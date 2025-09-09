Gesundes Arbeiten im Homeoffice / Struktur schafft Balance
Köln (ots) - Homeoffice gehört für viele Beschäftigte zum Alltag. Wie gesunde
Routinen helfen können, zuhause stress- und unterbrechungsfrei zu arbeiten,
erklärt die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG
ETEM) im Podcast "Ganz sicher".
Knapp ein Viertel aller Beschäftigten in Deutschland arbeitet zumindest
teilweise im Homeoffice. Flexibilität und mehr Zeit für Familie oder Hobbys
zählen zu den Vorteilen. Gleichzeitig bringt das Arbeiten von zuhause neue
Belastungen mit sich: verschwimmende Grenzen, häufige Unterbrechungen, fehlende
Pausen und die Gefahr ständiger Erreichbarkeit.
Auf der anderen Seite stehen Führungskräfte vor der Aufgabe, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus der Distanz zu führen und Teams individueller zu begleiten.
Drei Tipps der BG ETEM für gesundes Arbeiten im Homeoffice:
1. Arbeitstag klar strukturieren: Wer von zuhause arbeitet, sollte seinen Tag
bewusst strukturieren - mit einem klaren Anfang und Ende und definierten
Fokuszeiten. Kleine Rituale können helfen, Arbeit und Privatleben zu trennen:
etwa den Rechner am Arbeitsende bewusst auszuschalten oder den Feierabend mit
einem Spaziergang einzuläuten.
2. Pausen einplanen und einhalten: Neben einer längeren Mittagspause abseits des
Schreibtisches sollten Beschäftigte auch kürzere Erholungszeiträume in den
ihren Arbeitstag einstreuen, um konzentriert und leistungsfähig zu bleiben.
Die BG ETEM bietet eine App an, mit der sich solche Kurzpausen gestalten
lassen: https://kurzpausen.bgetem.de/#/
3. Erreichbarkeits- und Fokuszeiten transparent machen: Ob per Kalendereintrag
oder Statusnachricht im internen Messenger - so wissen Kolleginnen und
Kollegen, wann jemand erreichbar ist oder ungestört arbeiten möchte. Wichtig
ist, Fokuszeiten dann auch einzuhalten und sich nicht ablenken zu lassen.
Führungskräfte wiederum sollten ihre zuhause tätigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nicht kontrollieren, sondern lieber regelmäßige Check-ins per
Telefon oder Videokonferenz ansetzen. Mit allen abgesprochene Präsenz-Teamtage
im Büro helfen dabei, das Wir-Gefühl zu erhalten.
Neuer Podcast zum Thema
Praktische Impulse liefert die aktuelle Podcast-Folge "Ganz sicher". Moderatorin
Katrin Degenhardt spricht mit Milena Bockstahler, Soziologin am
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, darüber, wie es sich
zuhause produktiv und stressfrei arbeiten lässt und über die veränderte Rolle
von Führungskräften im hybriden Arbeiten.
Podcast anhören und mehr Informationen
Der Podcast der BG ETEM ist auf der Webseite der BG ETEM unter der Adresse
www.bgetem.de/ganzsicher
(https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/podcasts) zu
finden. Ebenso bei Spotify, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket Casts sowie
Apple Podcasts. Zur Folge "Gesundes Arbeiten: So kommt Struktur ins Homeoffice"
geht es hier (https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/podc
asts/folge-44-gesundes-arbeiten-so-kommt-struktur-ins-homeoffice) .
Hintergrund BG ETEM
Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen
Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um
Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für
ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die
gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den
Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.
