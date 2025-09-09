    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    Wenig Bewegung nach Sturz der französischen Regierung

    • EuroStoxx 50 kaum bewegt, +0,11% auf 5.368,82 Punkte.
    • Rücktritt von Frankreichs Premier nach Vertrauensfrage.
    • Politische Risiken für Märkte nicht unterschätzen, Warnung.
    Aktien Europa Schluss - Wenig Bewegung nach Sturz der französischen Regierung
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Gewinnen zu Wochenbeginn hat sich der EuroStoxx 50 am Dienstag kaum von der Stelle bewegt. Der Eurozone-Leitindex legte um 0,11 Prozent auf 5.368,82 Punkte zu.

    Die Anleger hielten sich nach dem allgemein erwarteten Sturz der französischen Mitte-Rechts-Regierung unter François Bayrou zurück. Dieser reichte nach der verlorenen Vertrauensfrage den Rücktritt ein. Der Zentrumspolitiker hatte die Abstimmung im Zuge schwieriger Haushaltsverhandlungen anberaumt und mit einem Bekenntnis zum Sparen verbunden. Nun muss Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut einen neuen Premierminister finden.

    "Die Abwahl der Regierung war zwar weitgehend eingepreist, weshalb eine stärkere Reaktion am Aktien- und Anleihemarkt zunächst ausblieb. Zudem ist ein ähnlicher Gewöhnungseffekt wie an die politische Unsicherheit unter einem US-Präsidenten Donald Trump erkennbar. Allerdings sollten Anleger die langfristigen politischen Risiken für die Finanzmärkte nicht unterschätzen", warnte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets.

    Der französische Leitindex CAC 40 gewann 0,19 Prozent auf 7.749,39 Punkte. Außerhalb des Euro-Raums sank der Schweizer SMI um 0,26 Prozent auf 12.281,09 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,23 Prozent auf 9.242,53 Zähler zulegte./la/jha/




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
