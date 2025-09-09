Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,27 Prozent auf 113,27 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 4,08 Prozent.

Nach den jüngsten Kursaufschlägen setzte eine leichte Gegenbewegung ein. Die Aussicht auf Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed hatte die Anleihen zuletzt beflügelt. Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche ihre Leitzinsen senken wird.