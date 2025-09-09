    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Katar

    Lage in Doha nach israelischem Angriff ist sicher

    • Lage in Doha nach Angriff als sicher eingestuft.
    • Anwohner sollen offizielle Quellen nutzen, keine Gerüchte.
    • Auswärtiges Amt warnt vor möglicher Sicherheitsverschärfung.

    DOHA/TEL AVIV (dpa-AFX) - In der katarischen Hauptstadt Doha besteht nach Angaben der dortigen Behörden nach dem israelischen Angriff keine Gefahr mehr. "Die Lage ist sicher", teilte das Innenministerium mit. "Spezial-Teams" würden ihren Aufgaben nachgehen. Anwohner wurden aufgerufen, sich nur aus offiziellen Quellen zu informieren und keinen Gerüchten zu vertrauen oder diese zu verbreiten, etwa in sozialen Medien. Man unternehme alle Schritte, um "die Normalität des öffentlichen Lebens" zu erhalten.

    Das Auswärtige Amt teilte mit, eine "erneute Verschärfung der Sicherheitslage" könne nicht ausgeschlossen werden. Möglich seien dabei auch "weitere sicherheitsrelevante Vorfälle in Katar" oder eine Beeinträchtigung des Flugverkehrs. Die Fluggesellschaft Qatar Airways teilte mit, es habe keine Flugausfälle oder sonstige Beeinträchtigungen gegeben.

    In Katar leben knapp drei Millionen Menschen, die meisten davon in der Hauptstadt Doha und Umgebung. Nur rund zehn Prozent haben einen einheimischen Pass, der Rest sind vor allem Arbeitsmigranten./jot/DP/nas





    dpa-AFX
