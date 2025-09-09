Midea-Einbauküchen-Serie wertet die moderne Küche auf der IFA 2025 auf

Die neuen Einbauküchen von Midea sind in den Serien Essenza, Ispira und Eleva erhältlich. Von modernem Minimalismus bis hin zu zeitloser Ästhetik fügen sich diese Geräte fließend in jede Einrichtung ein.

BERLIN, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Die Midea Group, ein Fortune Global 500-Unternehmen, stellt neue Innovationen innerhalb ihrer Einbauküchen-Serie vor, die unaufdringlichen Stil und Leistung betonen und vom Midea Design Center in Mailand für den europäischen Lebensstil entworfen wurden.

Serie Essenza: Praktische Eleganz für das tägliche Leben

Die Essenza-Serie vereint zeitgenössische Ästhetik und grundlegende Funktionalität für junge Singles und Paare, die praktische Eleganz suchen. Die klaren Linien, die subtilen Texturen und das intuitive Layout machen den Raum sowohl praktisch als auch optisch ansprechend.

Serie Ispira: Raffiniertes Aussehen mit XPRESS Cooking Features

Für diejenigen, die ein anpassungsfähiges Design und ein gehobenes Kocherlebnis suchen, bietet die Ispira-Serie ein perfektes Gleichgewicht. Mit glänzend schwarzem, gehärtetem Glas und unauffälligen LED-Anzeigen passt Ispira sowohl zu modernen als auch zu natürlichen Dekoren.

Die XPRESS MASTER-Technologie von Midea sorgt für effizientes und perfektes Kochen. Der Geschirrspüler verfügt über XpressWash mit einem um 720° drehbaren Innowash Pro-Sprüharm, der 99,9 % der Keime beseitigt und eine makellose Reinigung gewährleistet.

Serie Eleva: Kompromisslose Leistung und kühnes Design

Das Design der Eleva-Serie mit ihrer kräftigen schwarzen Oberfläche und den scharfen, kantigen Linien sorgt für moderne Raffinesse, während die Easy-Touch-Displays eine klare Ästhetik bewahren.

Mit der KI-gesteuerten ECOMASTER-Technologie wird die Energieeffizienz der Eleva-Serie ohne Qualitätseinbußen optimiert.

Teka und Küppersbusch: Die gehobene Erfahrung für Built-In

Das Erscheinungsbild von Midea-Einbauküchen wird durch andere Marken innerhalb der Midea Group ergänzt.

Die in Europa geborene Marke TEKA stellte ihre weltweit erste Van Gogh-Serie vor, die von künstlerischer Meisterschaft inspiriert ist, sowie seine Infinity G1- und Neo-Serie, die europäische Eleganz nahtlos in moderne Wohnungen integrieren.

Die jahrhundertealte deutsche Luxusküchenmarke Küppersbusch präsentierte ihr unverwechselbares Design und ihre Handwerkskunst mit hochwertigen Einbauserien wie Graphite und Matt Black.

Informationen zu Midea und der Midea Group

Midea ist eine von über 10 Marken innerhalb des Smart Home Business der Midea Group.

Die 1968 gegründete Midea Group ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und steht auf Platz 246 der Fortune Global 500-Liste für 2025. Als einer der weltweit größten Hersteller von Haushaltsgeräten hat Midea seine Kerngeschäftsbereiche in sechs wachstumsstarke Säulen umstrukturiert, um den Weg für neues Wachstum im Jahr 2025 zu ebnen: Smart Home, Industrietechnologie, Gebäudetechnologie, Robotik und Automatisierung, Midea Healthcare und Annto Logistics.

