Brauchen mehr Flugabwehr und härtere Sanktionen

KIEW (dpa-AFX) - Nach einem russischen Luftangriff auf das Dorf Jarowa im Gebiet Donezk mit vielen Toten hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Flugabwehrsysteme gefordert. "Es muss schnellere Entscheidungen zu Lieferungen geben, vor allem bei Patriot-Systemen", sagte der Staatschef in seiner per Video verbreiteten Abendbotschaft.

Insbesondere das parallel in London stattfindende Ramstein-Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe müsse konkrete Ergebnisse bei der Flugabwehr liefern, so Selenskyj. Dazu erwarte er stärkere Finanzhilfen der Nato-Staaten für den Kauf US-amerikanischer Waffen im Rahmen des sogenannten PURL-Programms. "Der September muss ergebnisreich für dieses Programm werden", sagte Selenskyj.