PVA TePla - Aktie stürzt ab - 09.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die PVA TePla Aktie. Sie fällt um -3,89 % auf 29,17€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von PVA TePla in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +72,52 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um +13,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +44,02 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +132,13 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,61 % geändert.

PVA TePla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,24 % 1 Monat +44,02 % 3 Monate +72,52 % 1 Jahr +124,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PVA TePla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die PVA TePla Aktie, die aktuell bei etwa 31 Euro notiert und in den letzten Tagen gefallen ist. Ein Analyst hat das Kursziel auf 39 Euro angehoben, was positiv bewertet wird. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Verkaufsbereitschaft um die 30 Euro und Vergleiche mit anderen Unternehmen zeigen, dass die fundamentalen Kennzahlen von PVA TePla weniger attraktiv sind. Zudem wird über mögliche Übernahmeangebote spekuliert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PVA TePla eingestellt.

Informationen zur PVA TePla Aktie

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 637,71 Mio.EUR wert.

PVA TePla Aktie jetzt kaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.