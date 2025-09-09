Military Metals schließt Feldprogramm auf seinem Antimon-Gold-Grundstück Last Chance in Nevada ab und identifiziert dabei Bohrziele
Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.
Vancouver, BC – 9. September 2025 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“ oder „MILI“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss eines Feldprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Antimon-Gold-Grundstück Last Chance bekannt zu geben, das sich 18 Kilometer westlich der Goldmine Round Mountain von Kinross Gold im südlichen Zentrum von Nevada befindet. Der Zweck des Feldprogramms bestand darin, geologische Strukturen zu kartieren, wobei sowohl bekannte mineralisierte Strukturen als auch potenzielle zusätzliche Strukturen, die genau abgegrenzt werden konnten, im Fokus standen. Für die Analyse wurden 49 Aufschlüsse auf dem Grundstück herangezogen. Last Chance ist ein historischer Produzent, jedoch wurden dort noch nie moderne Explorationsmethoden angewendet.
Highlights:
- Historischer Produzent: Während des Ersten Weltkriegs wurden Berichten zufolge 400 Tonnen Material mit einem durchschnittlichen Antimongehalt von 20 % verschifft, und 1939 wurden 29 Tonnen mit einem durchschnittlichen Antimongehalt von 45 % verschifft;1
- In den Jahren 1941-42 wurden über 200 Tonnen gefördertes Antimon verschifft. Die letzte gemeldete Produktion erfolgte 1958 und umfasste 44 Tonnen mit einem Gehalt zwischen 10 und 15 % Antimon;1
- Strukturelle Messungen an 49 Aufschlüssen unter Verwendung der GPS-Steuerung der ESRI Field Maps-App wurden durchgeführt;
- Erstellung von 3D-Projektionen der Strukturen in Datamine Studio RM zur Generierung von Bohrzielen;
- Frühere Probenahmen des Unternehmens ergaben 6,66 % und 11,61 % Stibnit, wobei die Werte zwischen 0,005 % und 11,61 % Stibnit lagen. Diese Werte wurden in Quarz-Karbonat-Adern und mit Quarz-Karbonat gefluteten metasedimentären Wirtsgesteinen an mindestens drei Standorten über eine Entfernung von 1 Kilometer gefunden (siehe auch MILI-Pressemitteilung vom 19. Juni 2025).
- Kürzlich wurden weitere stibnitreiche Quarzaderproben identifiziert (Bild 3 unten).