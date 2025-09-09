    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hamas-Mitglied

    Al-Haja hat Angriff in Doha überlebt

    Für Sie zusammengefasst
    • Chalil al-Haja überlebt israelischen Angriff in Katar.
    • Sohn und Büroleiter von al-Haja wurden getötet.
    • Mehrere Hamas-Mitglieder und Sicherheitskräfte tot.

    DOHA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Der höchstrangige Hamas-Anführer im Ausland, Chalil al-Haja, soll den israelischen Angriff in Katar nach Angaben eines Mitglieds der islamistischen Terrororganisation überlebt haben. Ein Sohn al-Hajas sowie dessen Büroleiter seien aber getötet worden, sagte ein Hamas-Mitglied gegenüber dem katarischen Nachrichtenkanal Al-Dschasira. Auch andere arabische Medien mit Nähe zu Katar berichteten dies.

    Das katarische Innenministerium teilte mit, eine Sicherheitskraft sei getötet und mehrere verletzt worden.

    Bei dem Angriff wurden offenbar mehrere Menschen aus dem Umfeld der Hamas getötet. Es habe "mehrere Todesopfer" gegeben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der Hamas. Auf ihren offiziellen Kanälen äußerte sich die Terrororganisation zunächst nicht.

    Al-Haja hat im Zuge des Konflikts der Hamas mit Israel bereits mehrere Familienmitglieder verloren. Seine Frau, drei seiner Kinder und drei seiner Brüder wurden getötet, als Israels Militär seinen Wohnort im Gazastreifen im Jahr 2007 bombardierte. Al-Haja selbst überlebte den Angriff.

    Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren hat Israel bereits zahlreiche ranghohe Hamas-Anführer und Kommandeure im Gazastreifen getötet, unter ihnen Jihia al-Sinwar und Mohammed Deif. Den damaligen politischen Führer der Hamas, Ismail Hanija, tötete Israel bei einem Anschlag in Teheran./jot/DP/nas






