Zwei Sprünge der östlichen Weisheit in Paris

PARIS, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 4. September 2025 wurde die Maison&Objet-Messe in Villepinte, Paris, eröffnet, und das Rampenlicht fiel auf die „Glowing Pyramid", die vom chinesischen Designer Zhang Jianmin, Gründer von CIGA design, in Zusammenarbeit mit der World Green Design Organization entworfen wurde. Diese Installation von 1.000 solarbetriebenen Kerzen ist eine Hommage an die Louvre-Pyramide von I. M. Pei und gleichzeitig eine neue, globale Stimme für die östliche Ästhetik.

1989 wurde Peis Glaspyramide als „Geschichtszerstörer" angegriffen, wurde aber später zu einer kulturellen Ikone. Seine transparente Geometrie verkörperte das östliche Konzept des Gleichgewichts zwischen Leere und Form, seine Silhouette erinnerte an die Antike und den modernen Minimalismus und bewies, dass die östliche Ästhetik universell einsetzbar ist. Heute setzt Zhang diesen Dialog fort - durch Licht, Einfachheit und Nachhaltigkeit.

Von „Eastern Expression" zu „Global Care": Liebe und Heimat im Kerzenschein

Wenn Peis Pyramide die östliche Ästhetik einführte, erweitert Zhangs Pyramide sie um die gemeinsame menschliche Betreuung. Die Kerze, die in der östlichen und westlichen Kultur ein Symbol für Wärme ist, wird hier zu einem Leuchtfeuer der ökologischen Verantwortung. Jede Kerze ist emissionsfrei, windempfindlich und flackert wie eine echte Flamme ohne Feuer und Rauch. Während der Ausstellung wurden sie kostenlos an die Besucher verteilt. Wie ein französischer Designer bemerkte: „Dieses Leuchten trägt Zärtlichkeit und Umweltverantwortung in sich". Design wurde zu einem Band, das die Kulturen durch Licht und Wärme verbindet.

Von der „natürlichen Inspiration" zur „technologischen Praxis": Grüne Ideale verwirklicht

Im Gegensatz zu elektronischen Kerzen fängt Zhangs Kreation die Wärme und den Rhythmus des echten Feuers ein: goldene Farbtöne, wechselndes Licht und tanzende Flammen. Durch den Einsatz von Solarenergie werden Brandgefahren und Umweltschäden vermieden und die Inspiration der Natur in einen sicheren, nachhaltigen täglichen Gebrauch verwandelt. Die Schönheit der Natur ins Leben bringen, frei von Last.

Eine generationenübergreifende Stafette: Originalität und Vision in Paris

Die Wahl von Paris als Schauplatz für dieses „Design-Relais" hat drei Bedeutungen. Es ehrt das Vermächtnis von I. M. Pei, indem es die ökologische Führungsrolle Frankreichs widerspiegelt und östliches Design auf dem weltweiten Designgipfel präsentiert. Von Peis architektonischem Durchbruch bis hin zu Zhangs nachhaltiger Kunstfertigkeit wurde das Vertrauen und die Anerkennung der östlichen Kreativität hervorgehoben und gleichzeitig die chinesisch-französische Freundschaft erwärmt. Das Geschenk von tausend Solarkerzen, die Paris erleuchteten, wurde zu einer sanften Erinnerung an die Nachhaltigkeit und die gemeinsame Pflicht, unser gemeinsames Haus zu bewahren.

Dieser Artikel wurde erstmals am 5. September 2025 auf der Pariser Messe Maison&Objet veröffentlicht.

Für weitere Informationen folgen Sie bitte CIGA auf Instagram: @cigadesign.global @cigalife.global

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765669/01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765670/02.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/von-der-glaspyramide-zum-solar-kerzenlicht-zwei-sprunge-der-ostlichen-weisheit-in-paris-302551287.html