Bybit stellt den uneingeschränkten Zugang für indische Nutzer wieder her und bekräftigt sein Engagement für Compliance und Inklusion im Bereich Kryptowährungen

DUBAI, VAE, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt nach Handelsvolumen, hat den vollständigen Zugang zu ihrer Bybit-App im App Store und Google Play für Nutzer in Indien wiederhergestellt und damit einen entscheidenden Meilenstein in ihrem langfristigen Engagement auf dem indischen Markt erreicht. In der Zwischenzeit wird der Zugriff auf die Bybit-Website schrittweise wiederhergestellt und wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 3–4 Tage vollständig verfügbar sein. Dies ist das Ergebnis umfassender Bemühungen um eine regulatorische Harmonisierung und spiegelt das Engagement von Bybit für Vertrauen, Transparenz und Sicherheit für seine wachsende Zahl indischer Nutzer wider.

Bybit hat den Regulierungsprozess in den ersten Monaten des Jahres eingeleitet, indem es sich im Januar 2025 bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen in Indien (Financial Intelligence Unit-India, FIU-IND) als meldepflichtige Einrichtung registrieren ließ. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Aktivitäten des Unternehmens vollständig im Einklang mit dem indischen Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche, dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA), stehen. Auf diese Weise hat Bybit wieder eine Reihe von Dienstleistungen wie Spot, Derivate, Optionen und Copy Trading für indische Kunden mit soliden Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) und verbesserten Sicherheitsmaßnahmen bereitgestellt.

Der Betrieb wurde erstmals am 25. Februar 2025 wieder aufgenommen und autorisierte Benutzer konnten auf alle Handelsfunktionen zugreifen. Die vollständige Funktionalität der Website und der App wurde jedoch erst nach umfangreichen Absprachen mit den Behörden freigeschaltet, was nun erfolgreich abgeschlossen wurde.

Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit, kommentierte die Ankündigung wie folgt: „Indien gehört zu den vielversprechendsten Märkten für digitale Vermögenswerte weltweit. Wir freuen uns, den normalen Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen und bekräftigen unser Engagement, indischen Nutzern sichere, transparente und erstklassige Erfahrungen im Bereich Kryptowährungen zu bieten. Dies ist kein Comeback, sondern ein neues Kapitel für Bybit in Indien."

Vikas Gupta, Country Manager von Bybit India, fügte hinzu: „Dies ist ein Meilenstein für Bybit India. Wir freuen uns sehr, indischen Nutzern ein reibungsloses und konformes Handelserlebnis bieten zu können. Unsere Vision ist nicht auf den Handel beschränkt. Wir sind bestrebt, Indiens schnell wachsendes Krypto-Ökosystem durch Aufklärung der breiten Öffentlichkeit, strategische Partnerschaften und gemeinschaftsorientierte Initiativen auszubauen."