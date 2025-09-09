Zinsen, Rezession, Inflation: Fake-Arbeitsmarktdaten, Ponzi-Schema USA!

Eine absolute Katastrophe: 911.000 Stellen, die das BLS gemeldet hatte, existierten gar nicht - das erhöht den Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen zu senken angesichts des viel schwächeren US-Arbeitsmarkts. Was aber, wenn die Daten zur Inflation (morgen Erzeugerpreise, am Donnerstag Verbraucherpreise) deutlich höher ausfallen sollten? Alles spricht für eine Stagflation der US-Wirtschaft - das aber wird kaschiert durch massive Investitionen der US-Tech-Konzerne, die sich gegenseitig Umsätze zuschieben, bisher ohne Aussicht, mit KI-Anwendungen wirklich Geld zu verdienen. All das sieht aus wie ein großes Ponzi-Schema namens USA: viel Schein, wenig Sein..

Hinweise aus Video: