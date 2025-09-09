    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Zinsen, Rezession, Inflation: Fake-Arbeitsmarktdaten, Ponzi-Schema USA!

    Alles spricht für eine Stagflation der US-Wirtschaft - das aber wird kaschiert durch massive Investitionen der US-Tech-Konzerne

    Eine absolute Katastrophe: 911.000 Stellen, die das BLS gemeldet hatte, existierten gar nicht - das erhöht den Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen zu senken angesichts des viel schwächeren US-Arbeitsmarkts. Was aber, wenn die Daten zur Inflation (morgen Erzeugerpreise, am Donnerstag Verbraucherpreise) deutlich höher ausfallen sollten? Alles spricht für eine Stagflation der US-Wirtschaft - das aber wird kaschiert durch massive Investitionen der US-Tech-Konzerne, die sich gegenseitig Umsätze zuschieben, bisher ohne Aussicht, mit KI-Anwendungen wirklich Geld zu verdienen. All das sieht aus wie ein großes Ponzi-Schema namens USA: viel Schein, wenig Sein..

    Hinweise aus Video:

    1. Hälfte des US-Job-Booms ausradiert – Fed-Zinsen abwärts!

    2. Frankreich: Der finanzielle Niedergang in drei Charts

     

    Das Video "Zinsen, Rezession, Inflation: Fake-Arbeitsmarktdaten, Ponzi-Schema USA!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene Werte
