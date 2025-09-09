    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnitedhealth Group AktievorwärtsNachrichten zu Unitedhealth Group

    Börsen Update

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update USA - 09.09. - Dow Jones stark +0,41 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsen Update - Börsen Update USA - 09.09. - Dow Jones stark +0,41 %
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Der Dow Jones steht aktuell (19:59:52) bei 45.713,68 PKT und steigt um +0,41 %.
    Top-Werte: Unitedhealth Group +10,05 %, Goldman Sachs Group +2,93 %, JPMorgan Chase +2,05 %, Chevron Corporation +1,89 %, IBM +1,68 %
    Flop-Werte: Sherwin-Williams -3,47 %, The Home Depot -0,66 %, Caterpillar -0,56 %, Nike (B) -0,40 %, Honeywell International -0,32 %

    Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:52) bei 23.804,80 PKT und steigt um +0,16 %.
    Top-Werte: Atlassian Registered (A) +5,16 %, Palantir +4,14 %, Datadog Registered (A) +3,48 %, Micron Technology +3,46 %, DoorDash Registered (A) +3,38 %
    Flop-Werte: Broadcom -1,77 %, Axon Enterprise -1,70 %, Ross Stores -1,40 %, Fastenal -1,30 %, Old Dominion Freight Line -1,15 %

    Der S&P 500 steht bei 6.507,41 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.
    Top-Werte: Unitedhealth Group +10,05 %, Centene +7,12 %, Super Micro Computer +6,34 %, Amphenol Registered (A) +4,96 %, Coinbase +4,62 %
    Flop-Werte: Albemarle -11,35 %, Freeport-McMoRan -5,55 %, Humana -5,30 %, Builders Firstsource -4,33 %, PulteGroup -3,71 %




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update USA - 09.09. - Dow Jones stark +0,41 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.