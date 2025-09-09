Börsen Update USA - 09.09. - Dow Jones stark +0,41 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:52) bei 45.713,68 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +10,05 %, Goldman Sachs Group +2,93 %, JPMorgan Chase +2,05 %, Chevron Corporation +1,89 %, IBM +1,68 %

Flop-Werte: Sherwin-Williams -3,47 %, The Home Depot -0,66 %, Caterpillar -0,56 %, Nike (B) -0,40 %, Honeywell International -0,32 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:52) bei 23.804,80 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Atlassian Registered (A) +5,16 %, Palantir +4,14 %, Datadog Registered (A) +3,48 %, Micron Technology +3,46 %, DoorDash Registered (A) +3,38 %

Flop-Werte: Broadcom -1,77 %, Axon Enterprise -1,70 %, Ross Stores -1,40 %, Fastenal -1,30 %, Old Dominion Freight Line -1,15 %

Der S&P 500 steht bei 6.507,41 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +10,05 %, Centene +7,12 %, Super Micro Computer +6,34 %, Amphenol Registered (A) +4,96 %, Coinbase +4,62 %

Flop-Werte: Albemarle -11,35 %, Freeport-McMoRan -5,55 %, Humana -5,30 %, Builders Firstsource -4,33 %, PulteGroup -3,71 %