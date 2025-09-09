    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSherwin-Williams AktievorwärtsNachrichten zu Sherwin-Williams

    Sherwin-Williams Aktie heute im Minus (307,93€) - 09.09.2025

    Am 09.09.2025 ist die Sherwin-Williams Aktie, bisher, um -3,47 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sherwin-Williams Aktie.

    Sherwin-Williams Aktie heute im Minus (307,93€) - 09.09.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Sherwin-Williams ist ein global führendes Unternehmen in der Farben- und Beschichtungsindustrie, bekannt für seine innovativen Produkte und starke Marktpräsenz.

    Sherwin-Williams Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Sherwin-Williams Aktie. Mit einer Performance von -3,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Sherwin-Williams in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,85 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sherwin-Williams Aktie damit um +2,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sherwin-Williams -3,27 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,41 % geändert.

    Sherwin-Williams Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,37 %
    1 Monat +5,32 %
    3 Monate +1,85 %
    1 Jahr -2,03 %

    Informationen zur Sherwin-Williams Aktie

    Es gibt 249 Mio. Sherwin-Williams Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,38 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update USA - 09.09. - Dow Jones stark +0,41 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Gemischte Börsen: DAX schwächelt, Dow Jones im Aufwind!


    An den globalen Finanzmärkten herrscht heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes Verluste verzeichnen, zeigt der Dow Jones eine positive Tendenz. Diese Dynamik spiegelt die aktuellen Unsicherheiten wider.

    Börsenstart USA - 09.09. - Dow Jones schwach -0,05 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Sherwin-Williams Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sherwin-Williams Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sherwin-Williams Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sherwin-Williams

    -4,01 %
    +2,53 %
    +4,78 %
    +2,14 %
    -3,40 %
    +31,47 %
    +62,93 %
    +316,91 %
    +2.232,67 %
    ISIN:US8243481061WKN:856050



    Autor



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
