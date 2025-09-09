Trump äußert Bedauern über Israels Angriff in Katar
Für Sie zusammengefasst
- Trump bedauert israelischen Angriff in Katar.
- Katar gilt als enger Verbündeter der USA.
- Weiße Haus bestätigt Trumps Haltung zu Katar.
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump bedauert nach Angaben des Weißen Hauses, dass Katar Ort eines israelischen Angriffs auf die islamistische Hamas geworden ist. Der Republikaner betrachte Katar als engen Verbündeten und Freund der USA, teilte das Weiße Haus mit./rin/DP/nas
