Apple ergänzt iPhone-Palette um dünneres Modell
- Apple präsentiert iPhone Air: nur 5,6 mm dick.
- Neues Modell verspricht MacBook-Leistung und Robustheit.
- Analysten skeptisch wegen möglicher kurzer Batterielaufzeit.
CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple erweitert sein iPhone-Angebot um ein dünneres Modell. Das iPhone Air ist 5,6 Millimeter dick und wirkt damit schlanker als die anderen Varianten. Es sei das bisher dünnste iPhone-Modell, betonte Apple-Manager John Ternus bei der Vorstellung. Zugleich verspricht Apple die Leistung eines MacBook-Notebooks und einen besonders robusten Gehäuse-Schutz.
Das neue iPhone 17 gibt es darüber hinaus auch wie gewohnt als Standard-Modell und als teurere Pro-Version mit mehr Funktionen. Das Pro-Modell gibt es mit Orange auch in einer knalligen Farbe.
Apple schrumpfte die Technik
Das schlankere Design erforderte einen technischen Spagat von Apple. So gibt es nur ein Kamera-Objektiv. Dank Software und dem Linsen-Design soll aber auch eine Telefoto-Kamera mit 12 Megapixeln integriert sein. Die Chips wurden geschrumpft, um möglichst viel Platz für die Batterie zu bieten. Dennoch entwarf Apple einen neuen externen Akku, der von Magneten an der Rückseite des Gerätes gehalten wird.
Analysten unsicher
Einige Marktbeobachter zeigten sich vorab nach Bekanntwerden erster Details in Medienberichten skeptisch, wie populär ein solches Modell sein kann. So verwies etwa Craig Moffett von der Finanzfirma Moffett Nathanson darauf, dass das Design für kürzere Batterielaufzeiten sorgen dürfte: "Ich bin nicht sicher, dass Leute allzu scharf darauf sein werden, einen solchen Kompromiss einzugehen."
Spekulationen über ein zusätzliches dünneres iPhone hatte es schon seit einiger Zeit gegeben. Samsung kam Apple in dem Segment mit dem 5,8 Millimeter dicken Modell Galaxy Edge einige Monate zuvor./so/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 200,1 auf Tradegate (09. September 2025, 20:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +2,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 2,96 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 232,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 266,00USD was eine Bandbreite von +2,56 %/+33,08 % bedeutet.
OK, Warren hat erneut Apple-Aktien verkauft. Im Juni-Quartal 20 million Apple shares, bleiben einstweilen 280 Millionen Apple-Aktien mit über 64 Milliarden USD und weiterhin die größte Position im Portfolio.
Seit 2 Jahren hat W. Buffett Apple shares reduziert, so auch um die Liquidität von B.H. zu erhöhen, was aktuell dann insgesamt zu > 344 Milliarden USD cash führt, Ende Q II 2025.
Aus 9to5mac as of late, Buffett hat Apple und Tim Cook ausdrücklich gelobt. „Es ist mir etwas peinlich zu sagen, dass Tim Cook Berkshire viel mehr Geld eingebracht hat, als ich je verdient habe“, sagte Buffett Anfang des Jahres. „Niemand außer Steve hätte Apple gründen können, aber niemand außer Tim hätte es so entwickeln können wie er. Steve hat Tim als seinen Nachfolger ausgewählt, und er hat wirklich die richtige Entscheidung getroffen.“
Weiter 9to5mac, Buffett, 94, gab kürzlich bekannt, dass er Ende 2025 nach mehr als sechzig Jahren an der Spitze von Berkshire Hathaway in den Ruhestand gehen will. Buffetts Nachfolger, der 62-jährige Greg Abel, wird Ende des Jahres die CEO-Position übernehmen. In Reaktion auf Buffetts Ankündigung lobte Cook den legendären Investor überschwänglich.
„Es hat noch nie jemanden wie Warren gegeben, und unzählige Menschen, mich eingeschlossen, wurden von seiner Weisheit inspiriert“, schrieb Cook. „Es war eines der größten Privilegien meines Lebens, ihn zu kennen. Und es steht außer Frage, dass Warren Berkshire bei Greg in guten Händen hinterlässt.“
Also, wir haben ja auch die Tage schon konstatiert, dass Warren Gesamtmarktbedenken hatte, und stark in cash geht und mit neuen Investitionen etwas zurückhaltend ist, wie er ausdrücklich betont hat. Die Entwicklung des Marktes ist allerdings ziemlich dynamisch, siehe etwa Cook action und Apple-Anstieg zuletzt etc.—Cook macht zuletzt auch ein statement an die eigene Apple-Belegschaft, wie wichtig KI ist, und dass Apple leicht den Anschluss verlieren könnte, wenn sie jetzt nicht dranbleiben.—Mein Favorit im Ankauf ist weiter Perplexity, wobei es da auch etwas Kritik gibt, in terms of aggressives Abziehen von Infos, die New York Times und BBC drohten gar mit rechtlichen Schritten, P. hat gekontert, mit “mangelndem Internet-Verständnis in der Entwicklung” – der beiden, OK, ich bin da eher bei Perplexity, was sie gemacht haben war nicht illegal, verstieß aber gegen ausgegebene Richtlinien bezüglich KI. Mit ihrem Angebot Chrome zu kaufen für 34.5 billion USD wollen sie ihren Marktwert erhöhen, also Perplexity ist schon ziemlich stark, bin gespannt was Apple macht in dem Zusammenhang. Weiter im weekend LOL Schönen Sonntag
26 Punkte Anstieg bei Apple in 3 Tagen. Einstweilen ist der move von Tim ein voller Erfolg. Interessante Wall Street comments, so von BofA, alleine ist der comment von Wedbush der Hammer. Dan Ives trifft es exakt, IMO.
Britney Nguyen von Market Watch führt den Beitrag von Dan Ives am Freitag-Morgen vor Börsenstart in USA weiter aus, man wollte es zusammenfassen :-) besser einfach übersetzen, Top-Beitrag von B. N. :-)
Wedbush-Analyst Daniel Ives ging sogar so weit zu behaupten, Apples„Strategie für unsichtbare KI“ könnte für das Unternehmen und seinen CEO Tim Cook einen „BlackBerry-Moment“ bedeuten. Er befürchtet, Apple ruhe sich auf seinen Lorbeeren aus, während die Welle der künstlichen Intelligenz das Silicon Valley erfasst.
Apple scheint jedoch nicht zu den Vorreitern der „KI-Revolution“ zu gehören, die laut Ives von großen Tech-Konzernen wie Alphabet Inc. und Microsoft Corp. angeführt wird. Diese konzentrieren sich darauf, den größten Technologietrend der letzten 40 Jahre zu monetarisieren. Währenddessen sitzt Apple auf einer Parkbank und trinkt Limonade und beobachtet, wie diese technologische Innovation die Welt verändert.
Und Apple habe einen Wettbewerbsvorteil, so Ives, da das Unternehmen „die größte installierte Basis von Endverbrauchern weltweit“ habe, mit 2,4 Milliarden iOS-Geräten und 1,5 Milliarden iPhones, die weltweit genutzt werden. Seiner Ansicht nach schöpft das Unternehmen seine Vermögenswerte einfach nicht richtig aus.
„Es ist glasklar, dass KI-Innovationen innerhalb der Mauern von Apple Park nicht stattfinden, da es an Innovation mangelt und ständig KI-Talente nach außen abwandern“, schrieb Ives.
Ives legte drei Vorschläge vor, wie Apple beweisen kann, dass es in Sachen KI kein „schmelzender Eiswürfel“ ist.
Erstens sollte Apple seiner Meinung nach das KI-Suchmaschinen-Startup Perplexity übernehmen, „bevor es zu spät ist“. Das könnte dem Unternehmen helfen, seine KI-Strategie neu zu definieren und seinen Sprachassistenten Siri zu verbessern. Apple hatte bisher allein Schwierigkeiten, Siri mit intelligenteren KI-Funktionen zu erweitern.
Perplexity hingegen verfüge über „einige der beeindruckendsten“ KI-Algorithmen und -Technologien der Branche, so Ives. Apple müsste seiner Ansicht nach rund 30 Milliarden Dollar zahlen, um einen Deal abzuschließen, aber dieses Geld wäre „ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den Monetarisierungschancen, die Apple mit KI erzielen kann“.
Aus den Archiven (Juni 2025): Apple war am Dienstag eine der wenigen Aktien mit Kursverlusten. Warum die Übernahme von Perplexity entscheidend sein könnte.
Bei Apples Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen Anfang des Monats schloss Cook die Möglichkeit einer zukünftigen KI-Übernahme nicht aus. Er sagte, Apple habe in diesem Jahr bisher sieben kleinere Unternehmen übernommen – nicht alle mit KI-Fokus –, habe aber bei der Prüfung von Deals keine bestimmte Größe im Auge.
„Wir fragen uns grundsätzlich, ob ein Unternehmen uns helfen kann, unseren Fahrplan zu beschleunigen“, antwortete Cook auf die Frage eines Analysten. „Wenn ja, sind wir interessiert.“
Ives ist außerdem der Meinung, Apple sollte sich auf die Gewinnung von KI-Talenten und -Management konzentrieren, sagte er, „auch wenn Apple für die Anwerbung externer Technologie-Führungskräfte mehr bezahlen muss.“ Ives ist zwar zuversichtlich, dass Cook das Unternehmen mindestens bis 2030 führen wird, meint aber, Apple müsse in den unter ihm liegenden Rängen Veränderungen vornehmen, sagte er.
Und trotz des Verfahrens des US-Justizministeriums gegen Google wegen des Suchmaschinenmonopols – das darüber entscheiden wird, ob Apple weiterhin hohe Zahlungen von Google für prominente Platzierungen in den Suchergebnissen erhalten kann – ist Ives der Meinung, die beiden Unternehmen sollten ihre Beziehung auf andere Weise vertiefen. Apple „muss Googles Gemini AI vollständig in sein iPhone-Ökosystem integrieren“, schrieb er, da der ChatGPT-Hersteller OpenAI als zukünftiger Partner für Apple weniger wahrscheinlich sei.
„Die Zeit ist nicht auf Apples Seite, und sie müssen jetzt große Schritte unternehmen. Die Partnerschaft mit Google zu verdoppeln, ist der richtige Schritt“, sagte Ives. „Dies wäre die richtige strategische Wette trotz der regulatorischen Prüfung“ der Beziehung zwischen den beiden Unternehmen im Suchbereich.
Wedbush stuft die Apple-Aktie, die am Freitagmittag um 4,4 % zulegte, als „Outperform“ ein. Die Aktie legte in der Woche um 13,5 % zu und steuert auf ihre beste Wochenperformance seit Juli 2020 zu.
https://www.marketwatch.com/story/is-apple-making-the-same-m…
Die jüngste Dynamik hat weniger mit einer veränderten Sicht auf die KI-Positionierung des Unternehmens zu tun, sondern vielmehr mit der wahrgenommenen Entspannung der Handelskonflikte. Apple kündigte Anfang der Woche eine Investition von 100 Milliarden US-Dollar in die US-Produktion an, was die Bedenken der Wall Street hinsichtlich der Auswirkungen von Zöllen auf das Unternehmen zerstreuen könnte. Die BlackBerry-Aktie verlor nach Mittag 1,2 % und ist seit Jahresbeginn um 4,4 % gefallen.
Unsere posts zuletzt von ChicPic und mir sind etwas aus dem Ruder gelaufen, bzw. ungenau formuliert, ich vermute das hat mit reddit posts zu tun, die von Gemini übernommen wurden und bei Gemini so weiter abrufbar sind, rsp. jetzt mit dem neuen ai modus auf Google verbessert wurden.—Ist jetzt also auch auf Gemini partiell korrekt, habe davor den Test auf Copilot gemacht auf dem iPhone, an sich die noch bessere Antwort, jetzt copilot auf dem mac reicht aber aus.
Is there any news that Apple is planning to invest in a new display factory?
Yes! 🍏 Apple has just announced a major investment in display manufacturing. As part of its new American Manufacturing Program, Apple is committing $2.5 billion to expand its partnership with Corning—the company behind the glass used in iPhones and Apple Watches. This investment will fund the creation of the world’s largest and most advanced smartphone glass production line at Corning’s facility in Harrodsburg, Kentucky.
Here’s what’s coming:
· 💎 100% of the cover glass for iPhones and Apple Watches will soon be made in the U.S.
· 🏭 Corning will dedicate its entire Harrodsburg plant to Apple production.
· 🧪 Apple and Corning will also open an Innovation Center to develop next-gen materials and manufacturing platforms.
This move is part of Apple’s broader plan to invest $600 billion in U.S. manufacturing over the next four years. Quite the pivot toward domestic production! Want to dive into how this might affect future Apple products or the tech supply chain?
OK, sorry, ich denke, wir haben beide reddit übernommen und die Formulierung auf die Schnelle weit ausgelegt.