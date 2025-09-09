Clara Technologies - Aktie gerät unter Druck - 09.09.2025

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Clara Technologies Aktie damit um -41,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -71,76 %.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Clara Technologies Aktie. Mit einer Performance von -22,40 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Clara Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -41,72 % 1 Monat -71,76 %

Informationen zur Clara Technologies Aktie

Es gibt 21 Mio. Clara Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,50 Mio. wert.

Clara Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Clara Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Clara Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.