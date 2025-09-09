    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsClara Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Clara Technologies

    Clara Technologies - Aktie gerät unter Druck - 09.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Clara Technologies Aktie bisher Verluste von -22,40 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Clara Technologies Aktie.

    Clara Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Clara Technologies Aktie. Mit einer Performance von -22,40 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Clara Technologies Aktie damit um -41,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -71,76 %.

    Clara Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -41,72 %
    1 Monat -71,76 %

    Informationen zur Clara Technologies Aktie

    Es gibt 21 Mio. Clara Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,50 Mio. wert.

    Clara Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Clara Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Clara Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


