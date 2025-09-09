Monument Mining Aktie kommt unter die Räder - 09.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Monument Mining Aktie. Sie fällt um -6,42 % auf 0,3500€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Monument Mining ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Gold konzentriert, mit Projekten in Malaysia und Australien. Es konkurriert mit großen Akteuren wie Barrick Gold und Newmont. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die kosteneffiziente Produktion in strategisch günstigen Regionen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Monument Mining-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,50 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Monument Mining Aktie damit um +8,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +94,79 % gewonnen.

Monument Mining Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,09 % 1 Monat +38,52 % 3 Monate +25,50 % 1 Jahr +240,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Monument Mining Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die strategische Positionierung von Monument Mining, um die Aktie attraktiver zu machen. Positive Nachrichten, wie Ressourcenerweiterungen und neue Projekte, werden als notwendig erachtet. Der Goldpreis wird als entscheidend für die zukünftige Entwicklung angesehen. Es gibt Bedenken hinsichtlich möglicher M&A-Aktivitäten und unterschiedliche Meinungen zu Dividenden. Einige Nutzer halten ein Kursziel von 1,20 CAD innerhalb der nächsten 12 Monate für realistisch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Monument Mining eingestellt.

Informationen zur Monument Mining Aktie

Es gibt 329 Mio. Monument Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 115,08 Mio. wert.

Monument Mining Aktie jetzt kaufen?

Ob die Monument Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monument Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.