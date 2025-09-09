GAC stellt auf der IAA MOBILITY München die "GAC Solution" vor und beschleunigt damit seinen "European Market Plan"

"Die 'GAC Solution' steht für höchste Qualität, intelligente Technologie und umweltfreundliche Mobilität. GAC's Vision für die Zukunft der Mobilität". erklärte Feng Xingya. Seit der Vorstellung des "European Market Plan" auf dem Paris Motor Show 2024 hat GAC Europa als strategischen Kernmarkt positioniert. GAC schafft eine solide Grundlage für seine Aktivitäten in Europa durch einen umfassenden Ansatz, der die Marktexpansion, die Entwicklung des Vertriebs, das Dienstleistungssystem und das Energie-Ökosystem umfasst.

MÜNCHEN, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 8. September 2025 wurde die IAA MOBILITY 2025 in München, Deutschland, offiziell eröffnet. GAC stellte seine "GAC Solution" für die Zukunft der Mobilität vor, berichtete über die Fortschritte seines "European Market Plan" und kündigte die europäische Markteinführung des AION V an.

GAC beschleunigt seine europäische Expansion und plant, ab September 2025 in Polen, Portugal, Finnland und anderen Ländern Fuß zu fassen, mit dem Ziel, den europäischen Markt bis 2028 vollständig abzudecken. Außerdem verstärkt GAC die Zusammenarbeit mit europäischen Partnern und hat sich bereits Dutzende von Verkaufsstellen gesichert. GAC hat offiziell sein europäisches Ersatzteilvertriebszentrum in den Niederlanden eröffnet und damit die Effizienz der Ersatzteilversorgung erheblich verbessert. Außerdem wurde ein lokales technisches Support- und Serviceteam eingerichtet, das nach dem Prinzip "Service First, Customer First" hochwertige Dienstleistungen für alle Szenarien und den gesamten Lebenszyklus für europäische Kunden anbietet.

Auf der IAA MOBILITY 2025 stellt GAC seine "three leading" Säulen einem weltweiten Publikum vor. Erstklassige Qualität ist die Grundlage für die Präsenz von GAC in Europa. Wegweisende Technologie fördert nachhaltiges Wachstum. Mit einem globalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk, das sich über "drei Länder und fünf Standorte" erstreckt, und mit hauseigenen Spitzentechnologien erzielt GAC weiterhin Durchbrüche in Schlüsselbereichen wie intelligentes Fahren, intelligente Kabinen und Energiesysteme und eröffnet damit neue Möglichkeiten für die Zukunft der Mobilität. Ecosystem Leadership bietet strategische Unterstützung für die Wettbewerbsfähigkeit von GAC in Europa. Durch den aktiven Aufbau grüner Lieferketten und eines kohlenstoffarmen industriellen Ökosystems fördert GAC die nachhaltige Entwicklung und die kollaborative Globalisierung der Industrie und trägt mit einem "Chinese approach" zur globalen Transformation des Automobilsektors bei.

Als Schöpfer einer kohlenstoffarmen, umweltfreundlichen und intelligenten Mobilität für ein besseres Leben wird GAC auch in Zukunft die Philosophie "In Europe, for Europe" aufrechterhalten und nachhaltige Mobilitätserfahrungen für die Zukunft liefern.

