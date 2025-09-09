    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNIO AktievorwärtsNachrichten zu NIO

    NIO Aktie heute im Plus (5,3400€) - 09.09.2025

    Am 09.09.2025 ist die NIO Aktie, bisher, um +1,91 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NIO Aktie.

    Foto: mirkomedia - 48191602

    NIO ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Einzigartig ist das BaaS-Modell und die Batteriewechselstationen.

    NIO Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2025

    Die NIO Aktie notiert aktuell bei 5,3400 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,91 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1000  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von NIO über einen Zuwachs von +63,81 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NIO Aktie damit um -8,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +20,84 % gewonnen.

    NIO Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,67 %
    1 Monat +24,94 %
    3 Monate +63,81 %
    1 Jahr +14,29 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NIO Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NIO Aktie im Vergleich zu Tesla. Während einige Mitglieder das Wachstumspotential von NIO betonen, argumentieren andere, dass NIO hinter Tesla zurückbleibt, insbesondere bei den Steigerungsraten. Zudem wird auf die aktuelle Marktsituation hingewiesen, die durch Rückgänge bei den Versicherungszulassungen in China geprägt ist. Skeptiker warnen vor finanziellen Risiken und empfehlen, die Aktien zu verkaufen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NIO eingestellt.

    Informationen zur NIO Aktie

    Es gibt 2 Mrd. NIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,20 Mrd. wert.

    NIO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:US62914V1061WKN:A2N4PB



