GAC glänzt auf der IAA MOBILITY München mit dem offiziellen Markteintritt des AION V in Europa und beschleunigt den "European Market Plan"

Auf der IAA MOBILITY präsentierte GAC fünf Flaggschiff-Modelle, darunter den intelligenten, vollelektrischen Premium-Langstrecken-SUV AION V. Als erstes globales strategisches Modell von GAC kommt der AION V offiziell mit einem Preis ab 35.990 Euro auf den europäischen Markt (der Preis kann je nach Land variieren, bitte bleiben Sie auf dem Laufenden über die offiziellen Einführungspreise in Ihrer Region). Der AION V verkörpert Kernwerte wie "sicher, umweltfreundlich, intelligent und komfortabel" und entspricht damit genau den Bedürfnissen der europäischen Familiennutzer.

MÜNCHEN, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 8. September 2025 wurde die IAA MOBILITY 2025 in München, Deutschland, offiziell eröffnet. GAC gab ein beeindruckendes Debüt mit fünf neuen Flaggschiff-Energiemodellen, enthüllte seine "GAC Solution" für die Zukunft der Mobilität, teilte den Fortschritt seines "Europäischen Marktplans" mit und kündigte die europäische Markteinführung des AION V an. GAC präsentierte seine "GAC Solution" für "Spitzenqualität, intelligente Technologie und grüne Mobilität" und stellte dem globalen Publikum die neuesten Errungenschaften der chinesischen Automobilindustrie vor.

Der AION V erreicht eine Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung von Euro NCAP und verfügt über eine Magazinbatterie der zweiten Generation, die sich selbst unter Beschuss nicht entzündet und somit einen umfassenden Sicherheitsschutz bietet. In puncto Nachhaltigkeit bietet er eine WLTP-Reichweite von 510 km und unterstützt die Schnellladung von 10 % auf 80 % SOC in nur 24 Minuten, was umweltfreundliches Reisen effizient und bequem macht; in puncto Intelligenz sorgen die intelligente Kabine und die führenden Fahrerassistenzfunktionen für eine einfache Bedienung; und in puncto Komfort bietet der 2775 mm lange Radstand ein großzügiges Platzangebot und hautfreundliche Sitze, die sowohl im Alltag als auch auf langen Fahrten für ein angenehmes Erlebnis sorgen. Auf der IAA MOBILITY richtete GAC außerdem eine AION V-Erlebniszone ein, die zahlreiche Besucher und Fachleute zu Testfahrten anlockte.

Um ein sorgenfreies Nutzererlebnis zu gewährleisten, verfügt der AION V über eine Fahrzeuggarantie von 8 Jahren/160.000 km und eine Batteriegarantie von 8 Jahren/200.000 km auf dem europäischen Markt. Darüber hinaus ist GAC eine Partnerschaft mit Allianz Partners, einem führenden Anbieter von Pannenhilfe in Europa, eingegangen, um drei Jahre lang eine kostenlose europaweite Pannenhilfe sowie auf Elektrofahrzeuge zugeschnittene Software-Supportdienste anzubieten.

Als Schöpfer einer kohlenstoffarmen, umweltfreundlichen und intelligenten Mobilität für ein besseres Leben wird GAC auch in Zukunft die Philosophie "In Europa, für Europa" aufrechterhalten und nachhaltigere und wertvollere Mobilitätserfahrungen für die Zukunft liefern.

