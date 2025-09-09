UnitedHealth schnellen nach Medicare-Aussagen an Dow-Spitze

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von UnitedHealth haben am Dienstag stark von positiv aufgenommen Geschäftsaussagen profitiert. Die Papiere des US-Krankenversicherers schnellten um gut neun Prozent auf 349,80 US-Dollar in die Höhe und setzten sich damit klar an die Spitze des Dow Jones Industrial . Der Leitindex legte um 0,5 Prozent zu.

UnitedHealth hatte sein Jahresziel für den bereinigten Gewinn bestätigt und zudem mitgeteilt, dass die Zahl der Versicherten in den am höchsten bewerteten Medicare-Versicherungstarifen im Einklang mit den eigenen Prognosen liegen wird. Damit dürfte dem Unternehmen die erhoffte Summe an Bonuszahlungen der US-Regierung zufließen. Einige Anleger hätten wohl eine geringere Versichertenzahl befürchtet, schrieb Analystin Lisa Gill von der US-Bank JPMorgan.