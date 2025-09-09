AKTIE IM FOKUS
UnitedHealth schnellen nach Medicare-Aussagen an Dow-Spitze
- UnitedHealth-Aktien steigen um 9% auf 349,80 USD.
- Jahresziel für Gewinn und Versichertenzahl bestätigt.
- Chartbild verbessert, Kurslücke teilweise geschlossen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von UnitedHealth haben am Dienstag stark von positiv aufgenommen Geschäftsaussagen profitiert. Die Papiere des US-Krankenversicherers schnellten um gut neun Prozent auf 349,80 US-Dollar in die Höhe und setzten sich damit klar an die Spitze des Dow Jones Industrial . Der Leitindex legte um 0,5 Prozent zu.
UnitedHealth hatte sein Jahresziel für den bereinigten Gewinn bestätigt und zudem mitgeteilt, dass die Zahl der Versicherten in den am höchsten bewerteten Medicare-Versicherungstarifen im Einklang mit den eigenen Prognosen liegen wird. Damit dürfte dem Unternehmen die erhoffte Summe an Bonuszahlungen der US-Regierung zufließen. Einige Anleger hätten wohl eine geringere Versichertenzahl befürchtet, schrieb Analystin Lisa Gill von der US-Bank JPMorgan.
Mit dem Kurssprung am Dienstag hat sich das charttechnische Bild für die Aktien von UnitedHealth etwas aufgehellt. So konnte ein Teil der im Balkenchart ersichtlichen Kurslücke geschlossen werden, die Mitte Mai im Zuge einer Prognoseaussetzung nach unten aufgerissen worden war./la/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie
Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,70 % und einem Kurs von 296,1 auf Tradegate (09. September 2025, 21:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um +2,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 269,01 Mrd..
Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.
Dir ist aber schon klar, dass die Prognosen aus 2024 für 2025 und QE 1 2025 deshalb nicht gehalten werden konnten, weil die Gesundheitsdienstleistungen - unvorhergesehenerweise - so aus dem Ruder liefen, dass eine gesicherte Prognose eben ausgesetzt wurde. Von daher sollte man sich immer die Gründe genau anschauen und nicht einfach Zahlen am Kurs ablesen! Die UnitedHealth Group senkte ihre Jahresgewinnprognose im April nur deshalb, da die stetige Nachfrage der Patienten nach Gesundheitsdienstleistungen voraussichtlich auch für den Rest des Jahres zu hohen medizinischen Kosten führen wird.