    UnitedHealth schnellen nach Medicare-Aussagen an Dow-Spitze

    • UnitedHealth-Aktien steigen um 9% auf 349,80 USD.
    • Jahresziel für Gewinn und Versichertenzahl bestätigt.
    • Chartbild verbessert, Kurslücke teilweise geschlossen.
    AKTIE IM FOKUS - UnitedHealth schnellen nach Medicare-Aussagen an Dow-Spitze
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von UnitedHealth haben am Dienstag stark von positiv aufgenommen Geschäftsaussagen profitiert. Die Papiere des US-Krankenversicherers schnellten um gut neun Prozent auf 349,80 US-Dollar in die Höhe und setzten sich damit klar an die Spitze des Dow Jones Industrial . Der Leitindex legte um 0,5 Prozent zu.

    UnitedHealth hatte sein Jahresziel für den bereinigten Gewinn bestätigt und zudem mitgeteilt, dass die Zahl der Versicherten in den am höchsten bewerteten Medicare-Versicherungstarifen im Einklang mit den eigenen Prognosen liegen wird. Damit dürfte dem Unternehmen die erhoffte Summe an Bonuszahlungen der US-Regierung zufließen. Einige Anleger hätten wohl eine geringere Versichertenzahl befürchtet, schrieb Analystin Lisa Gill von der US-Bank JPMorgan.

    Mit dem Kurssprung am Dienstag hat sich das charttechnische Bild für die Aktien von UnitedHealth etwas aufgehellt. So konnte ein Teil der im Balkenchart ersichtlichen Kurslücke geschlossen werden, die Mitte Mai im Zuge einer Prognoseaussetzung nach unten aufgerissen worden war./la/nas

    ISIN:US91324P1021WKN:869561

     

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,70 % und einem Kurs von 296,1 auf Tradegate (09. September 2025, 21:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um +2,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 269,01 Mrd..

    Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.




