AVATR VISION XPECTRA feiert Weltpremiere, AVATR präsentiert Originaldesign in München

München (ots/PRNewswire) - AVATR Technology veranstaltete seinen "Brilliant New

Horizon AVATR Brand Day" auf der UTOPIA München in München, Deutschland. Das

weltweit erste Emotive Intelligent (EI) Vision Car, der AVATR VISION XPECTRA,

feierte sein Debüt, zusammen mit dem limitierten AVATR 012, der gemeinsam mit

Kim Jones entwickelt wurde, der exklusiven Sonderanfertigung AVATR 11 Royal

Edition, dem Urban Luxury SUV AVATR 07 und der Luxury Sports Sedan AVATR 06.

Diese Star-Modelle bilden eine neue Luxus-Matrix und werden vom 9. bis 14.

September 2025 auf dem Autosalon in München zu sehen sein, wo sie die

systematischen Errungenschaften der Marke in Bezug auf originelles Design und

intelligente Technologie in vollem Umfang präsentieren.



Die Inspiration für das Design des AVATR VISION XPECTRA stammt aus der "Kraft

der natürlichen Energie". Sein Äußeres zeichnet sich durch klare, kühne Linien

aus, die eine kraftvolle, aber dennoch selbstbewusste Haltung vermitteln,

während im Innenraum sorgfältig ausgewählte Materialien mit modernster

Technologie kombiniert werden, um einen intelligenten, personalisierten und

eindringlichen Raum zu schaffen. Chief Design Officer Nader erklärte: "AVATR

VISION XPECTRA ist ein Begleiter für emotionale Intelligenz, der durch Energie

geformt und durch Emotionen verbunden ist. Hier wird jede Reise zu einer

lebendigen Deklaration von 'Emotionalem Luxus'."



Das globale Debüt von AVATR VISION XPECTRA stellt nicht nur einen neuen Versuch

von AVATR im Bereich des originellen Designs dar, sondern spiegelt auch die

Forschungsrichtung der Marke wider, die sich auf das Kernkonzept des "Emotive

Luxury" konzentriert. AVATR erklärte, dass das Unternehmen auch in Zukunft

originelles Design mit intelligenter Technologie kombinieren wird, um zukünftige

Mobilitätserlebnisse zu schaffen, die die Erwartungen übertreffen und die

Vorstellungskraft neu definieren.



