    AVATR VISION XPECTRA feiert Weltpremiere, AVATR präsentiert Originaldesign in München

    München (ots/PRNewswire) - AVATR Technology veranstaltete seinen "Brilliant New
    Horizon AVATR Brand Day" auf der UTOPIA München in München, Deutschland. Das
    weltweit erste Emotive Intelligent (EI) Vision Car, der AVATR VISION XPECTRA,
    feierte sein Debüt, zusammen mit dem limitierten AVATR 012, der gemeinsam mit
    Kim Jones entwickelt wurde, der exklusiven Sonderanfertigung AVATR 11 Royal
    Edition, dem Urban Luxury SUV AVATR 07 und der Luxury Sports Sedan AVATR 06.
    Diese Star-Modelle bilden eine neue Luxus-Matrix und werden vom 9. bis 14.
    September 2025 auf dem Autosalon in München zu sehen sein, wo sie die
    systematischen Errungenschaften der Marke in Bezug auf originelles Design und
    intelligente Technologie in vollem Umfang präsentieren.

    Die Inspiration für das Design des AVATR VISION XPECTRA stammt aus der "Kraft
    der natürlichen Energie". Sein Äußeres zeichnet sich durch klare, kühne Linien
    aus, die eine kraftvolle, aber dennoch selbstbewusste Haltung vermitteln,
    während im Innenraum sorgfältig ausgewählte Materialien mit modernster
    Technologie kombiniert werden, um einen intelligenten, personalisierten und
    eindringlichen Raum zu schaffen. Chief Design Officer Nader erklärte: "AVATR
    VISION XPECTRA ist ein Begleiter für emotionale Intelligenz, der durch Energie
    geformt und durch Emotionen verbunden ist. Hier wird jede Reise zu einer
    lebendigen Deklaration von 'Emotionalem Luxus'."

    Das globale Debüt von AVATR VISION XPECTRA stellt nicht nur einen neuen Versuch
    von AVATR im Bereich des originellen Designs dar, sondern spiegelt auch die
    Forschungsrichtung der Marke wider, die sich auf das Kernkonzept des "Emotive
    Luxury" konzentriert. AVATR erklärte, dass das Unternehmen auch in Zukunft
    originelles Design mit intelligenter Technologie kombinieren wird, um zukünftige
    Mobilitätserlebnisse zu schaffen, die die Erwartungen übertreffen und die
    Vorstellungskraft neu definieren.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766856/1.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766857/2.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/avatr-vision-xpe
    ctra-feiert-weltpremiere-avatr-prasentiert-originaldesign-in-munchen-302551261.h
    tml

    Pressekontakt:

    Xue Sun,
    sunxue@longwisepr.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180891/6114476
    OTS: Avatr Technology (Chongqing) Co., Ltd



