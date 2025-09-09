Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +5,70 %
Platz 1
Performance 1M: +4,46 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 2
Performance 1M: +2,85 %
Palantir
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 3
Performance 1M: -17,58 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 4
Performance 1M: -8,25 %
Micron Technology
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 5
Performance 1M: +9,71 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 6
Performance 1M: -13,19 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 7
Performance 1M: +14,37 %
Alphabet
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 8
Performance 1M: +14,74 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 9
Performance 1M: -5,96 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 10
Performance 1M: -4,75 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 11
Performance 1M: -3,17 %
Netflix
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 12
Performance 1M: +1,54 %
