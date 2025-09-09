Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 09.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Albemarle
Tagesperformance: -11,55 %
Platz 1
Performance 1M: +6,22 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +9,10 %
Platz 2
Performance 1M: +26,67 %
Humana
Tagesperformance: -8,05 %
Platz 3
Performance 1M: +15,03 %
Centene
Tagesperformance: +8,02 %
Platz 4
Performance 1M: +11,06 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +7,32 %
Platz 5
Performance 1M: -11,44 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +5,72 %
Platz 6
Performance 1M: -0,82 %
Coinbase
Tagesperformance: +5,59 %
Platz 7
Performance 1M: -3,44 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: -5,50 %
Platz 8
Performance 1M: +10,53 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -4,59 %
Platz 9
Performance 1M: +10,59 %
Valero Energy
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 10
Performance 1M: +16,20 %
Vistra
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 11
Performance 1M: -8,17 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 12
Performance 1M: +1,26 %
Boston Properties
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 13
Performance 1M: +18,54 %
Palantir
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 14
Performance 1M: -17,58 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 15
Performance 1M: +2,85 %
PTC
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 16
Performance 1M: +2,42 %
Iron Mountain
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 17
Performance 1M: +1,36 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 18
Performance 1M: +5,32 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 19
Performance 1M: +10,72 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 20
Performance 1M: -8,25 %
Pool
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 21
Performance 1M: +8,09 %
Micron Technology
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 22
Performance 1M: +9,71 %
PulteGroup
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 23
Performance 1M: +15,08 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 24
Performance 1M: +1,56 %
Caesars Entertainment
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 25
Performance 1M: +8,14 %
Lennox International
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 26
Performance 1M: -1,46 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 27
Performance 1M: -13,19 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 28
Performance 1M: -2,06 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 29
Performance 1M: +16,47 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 30
Performance 1M: +5,87 %
Elevance Health
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 31
Performance 1M: +3,86 %
Teradyne
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 32
Performance 1M: +8,76 %
CVS Health
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 33
Performance 1M: +7,02 %
Alphabet
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 34
Performance 1M: +14,74 %
NVR
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 35
Performance 1M: +8,18 %
A.O.Smith
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 36
Performance 1M: +3,27 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 37
Performance 1M: +14,37 %
D.R. Horton
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 38
Performance 1M: +16,22 %
Mohawk Industries
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 39
Performance 1M: +14,98 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 40
Performance 1M: +13,34 %
