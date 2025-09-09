JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Kamran M Hossain reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zwar seine Schätzung für den Reingewinn des Rückversicherers in diesem Jahr etwas, blieb damit aber über dem Unternehmensziel./rob/la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:06 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 151,7EUR auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 21:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 170

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

